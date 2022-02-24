Угроза союзнику: четыре страны НАТО намерены поддержать Украину

Действия Кремля, говорят иностранные политики, несут угрозу всему миру

В четверг, 24 февраля, правительства Эстонии, Польши, Латвии и Литвы выступили с предложениями созвать консультационное заседание НАТО по поводу войны в Украине. Это должно произойти согласно четвертой статье Североатлантического договора — поддержка Украины как союзника.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на CNN.

Спикером по этому вопросу выступила премьер Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, НАТО следует реализовать дополнительные меры по безопасности и обороне, в частности, касающиеся союзников Альянса.

"Широкомасштабная агрессия России представляет угрозу всему миру и всем странам НАТО", — подчеркнула политик.

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Отметим, что упомянутая четвертая статья соглашения предусматривает возможность консультаций, если кому-то из союзников НАТО угрожают нарушением территориальной целостности или посягают на политическую независимость.

Выписка из Североатлантического договора

Напомним: президент страны-агрессора Владимир Путин выступил с обращением о введении войск в Украину в пять утра 24 февраля. Первоначально речь шла о вероятном вторжении только на Донбасс, но впоследствии "прилеты" снарядов начались по всей территории государства.

Через несколько часов периодических обстрелов Украина уже потеряла несколько своих защитников, а также мирных жителей. Также есть без вести пропавшие. Реальное количество жертв все еще уточняется.