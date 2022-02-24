Укр

Угроза союзнику: четыре страны НАТО намерены поддержать Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
407
Европа не остается в стороне от российско-украинской войны Новость обновлена 24 февраля 2022, 11:39
Европа не остается в стороне от российско-украинской войны

Действия Кремля, говорят иностранные политики, несут угрозу всему миру

В четверг, 24 февраля, правительства Эстонии, Польши, Латвии и Литвы выступили с предложениями созвать консультационное заседание НАТО по поводу войны в Украине. Это должно произойти согласно четвертой статье Североатлантического договора — поддержка Украины как союзника.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на CNN.

Спикером по этому вопросу выступила премьер Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, НАТО следует реализовать дополнительные меры по безопасности и обороне, в частности, касающиеся союзников Альянса.

"Широкомасштабная агрессия России представляет угрозу всему миру и всем странам НАТО", — подчеркнула политик.

Отметим, что упомянутая четвертая статья соглашения предусматривает возможность консультаций, если кому-то из союзников НАТО угрожают нарушением территориальной целостности или посягают на политическую независимость.

Выписка из Североатлантического договора
Выписка из Североатлантического договора

Напомним: президент страны-агрессора Владимир Путин выступил с обращением о введении войск в Украину в пять утра 24 февраля. Первоначально речь шла о вероятном вторжении только на Донбасс, но впоследствии "прилеты" снарядов начались по всей территории государства.

Через несколько часов периодических обстрелов Украина уже потеряла несколько своих защитников, а также мирных жителей. Также есть без вести пропавшие. Реальное количество жертв все еще уточняется.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Война
Владимир Зеленский призвал украинцев защищать свою страну
Украина
Украина разорвала дипотношения с Россией: заявление Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский призвал украинцев защищать свою страну
Украина разорвала дипотношения с Россией: заявление Зеленского
Дата публикации
Категория
Остров Змеиный
Россияне пытаются захватить остров Змеиный: подробности
Дата публикации
Категория
КПП в Черниговской области обстреляли со стороны Беларуси
Из Беларуси Украину атакует авиация и техника без опознавательных знаков
Дата публикации
Категория
Украинцы дали серьезный отпор путинским воякам
ВСУ отвоевали Счастье: у россиян десятки убитых
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвались в Украину, Россия ведет масштабное вторжение с разных направлений (обновляется)