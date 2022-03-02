Укр

Запомни слово "карма", российский ребенок, чей папка пошел убивать чужих детей - Наталья Николаева

Автор
Наталья Николаева Наталья Николаева
Дата публикации
Читати українською
Автор
926
Семейные фото оккупанта Новость обновлена 02 марта 2022, 14:37
Семейные фото оккупанта

Нет у тебя больше папки, неизвестный российский ребенок

Неизвестный российский ребенок, твой папка Антон, чи х** его знает, как там его звали, очень тебя любил. Настолько сильно, что пошел убивать в чужую страну чужих детей.

Нет у тебя больше папки, неизвестный российский ребенок.

Потому что твой папка долб***б и оккупант. Поэтому он зажмурился и больше не разжмурится.

Когда ты вырастешь, неизвестный российский ребенок, тебе расскажут, что твой папка герой, который мужественно защищал твою Родину. Но скорее всего тебе ничего не расскажут. Или скажут, что у тебя вообще не было папки.

Потому что твоей Родине насрать и на тебя, и на твоего папку.

Нам тем более пох** твоя судьба, неизвестный российский ребенок. Просто запомни всего одно слово:

Карма.

Хорошо запомни.

ПС. Слово "Миколаївщина" можешь не запоминать, ты его даже не выговоришь.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Война #Блог
ВСУ планирует наступление
Украина
ВСУ укрепляются под Горловкой и готовятся перейти к наступлению
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ планирует наступление
ВСУ укрепляются под Горловкой и готовятся перейти к наступлению
Дата публикации
Категория
Евросоюз отключил крупные банки россии от SWIFT
Евросоюз отключил крупные банки россии от SWIFT
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают давать отпор противнику
"Легкой прогулки" не получилось: ВСУ начинают перехватывать инициативу, российские войска деморализованы
Дата публикации
Категория
Херсон – это Украина!
Дух непокоренных: в Херсоне люди отобрали украинские флаги у оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Пленный россиянин в Украине
Пленный россиянин расплакался от доброты украинцев (видео)