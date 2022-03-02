Нет у тебя больше папки, неизвестный российский ребенок

Неизвестный российский ребенок, твой папка Антон, чи х** его знает, как там его звали, очень тебя любил. Настолько сильно, что пошел убивать в чужую страну чужих детей.

Нет у тебя больше папки, неизвестный российский ребенок.

Потому что твой папка долб***б и оккупант. Поэтому он зажмурился и больше не разжмурится.

Когда ты вырастешь, неизвестный российский ребенок, тебе расскажут, что твой папка герой, который мужественно защищал твою Родину. Но скорее всего тебе ничего не расскажут. Или скажут, что у тебя вообще не было папки.

Потому что твоей Родине насрать и на тебя, и на твоего папку.

Нам тем более пох** твоя судьба, неизвестный российский ребенок. Просто запомни всего одно слово:

Карма.

Хорошо запомни.

ПС. Слово "Миколаївщина" можешь не запоминать, ты его даже не выговоришь.

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