Запомни слово "карма", российский ребенок, чей папка пошел убивать чужих детей - Наталья Николаева
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Нет у тебя больше папки, неизвестный российский ребенок
Неизвестный российский ребенок, твой папка Антон, чи х** его знает, как там его звали, очень тебя любил. Настолько сильно, что пошел убивать в чужую страну чужих детей.
Нет у тебя больше папки, неизвестный российский ребенок.
Потому что твой папка долб***б и оккупант. Поэтому он зажмурился и больше не разжмурится.
Когда ты вырастешь, неизвестный российский ребенок, тебе расскажут, что твой папка герой, который мужественно защищал твою Родину. Но скорее всего тебе ничего не расскажут. Или скажут, что у тебя вообще не было папки.
Потому что твоей Родине насрать и на тебя, и на твоего папку.
Нам тем более пох** твоя судьба, неизвестный российский ребенок. Просто запомни всего одно слово:
Карма.
Хорошо запомни.
ПС. Слово "Миколаївщина" можешь не запоминать, ты его даже не выговоришь.
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