Укр

Похоже, в перечень "можем повторить" официально включена ядерная катастрофа - Сергей Фурса

Автор
Сергей Фурса Сергей Фурса
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российские войска обстреляли АЭС Новость обновлена 04 марта 2022, 08:35
российские войска обстреляли АЭС

Инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал, по его мнению, цель путина

Войска Путина атакуют крупнейшую атомную станцию. Похоже в перечень "можем повторить" официально включена ядерная катастрофа. Причем, в отличие от взятия Берлина, это выглядит реалистично.

Безумный Путин, два года просидевший в бункере, читая труды фашистов и свою собственную пропаганду, напал на Украину с идей фикс о бедном разделенном российском народе. Как Гитлер в свое время спасал разделенный немецкий народ. Но когда оказалось, что нет никакого русского народа в Украине, что его никто не ждет, он решил, похоже, стереть с лица земли украинские города. В конце концов, чтобы часть народа не была разделенной можно эту часть уничтожить.

Так не доставайся ты никому. Путин просто ничтожный абьюзер….

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#АЭС #Война #Энергодар
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