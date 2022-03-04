Укр

"Ситуация очень критическая": последние новости по пожару на Запорожской АЭС

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ситуация очень непростая Новость обновлена 04 марта 2022, 05:15
Ситуация очень непростая

Из-за преступных действий российских военнослужащих на станции есть раненые

На Запорожской атомной электростанции продолжается пожар, вызванный прицельным обстрелом со стороны российских оккупантов. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов говорит, что бои частично прекратились, но ситуация остается очень критической.

Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на прямой эфир телеканала "Украина 24".

Как рассказал чиновник, никаких отговорок в стиле "промахнулись" от российской стороны принимать не стоит — обстрелы станции велись почти вплотную. "Гасили", по словам Орлова, не только по админзданиям, но и по самим энергоблокам.

"Произошел пожар. Есть раненые, но их количество пока неизвестно. Вывезти их в больницу пока нет возможности", — заявил он.

Также мэр Энергодара добавляет, что в настоящее время информация о каких-либо возможных требованиях россии у него отсутствует.

"Чего может требовать агрессор, который "гасит" по крупнейшей атомной станции в Европе? Это какое-то самоубийство!" — не сдержал эмоций Дмитрий Орлов.

Пока известно, что в боях, которые шли на въезде в Энергодар, пострадали по меньшей мере два человека. Однако количество раненых пока еще уточняется, защитники города ждут, когда наступит утро, чтобы иметь возможность обследовать место столкновения.

По состоянию на 4 утра, в пресс-службе ГСЧС Украины информировали о наличии возгорания на трех из пяти этажах учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС. Кафиры все еще ограничивают спасателям доступ к возможной ликвидации пожара.

Также известно, что сейчас полноценно работает только один энергоблок из шести.

Следует отметить, что в МИД Украины предупреждают — если на станции произойдет взрыв, его сила будет в десять раз больше, чем во время Чернобыльской катастрофы.

Но есть и относительно приятные новости — в случае взрыва такого сценария ударная волна может дойти до российского Урала, так что, вероятно, россиянам станет понятно, какой кровавый диктатор находится у них у власти.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожская АЭС #Запорожская область #Война #Энергодар
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