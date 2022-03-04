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В россии зомби-апокалипсис. Переговорами чуму не остановить, только физически уничтожить - Татьяна Даниленко

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Татьяна Даниленко Татьяна Даниленко
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путин больной на голову Новость обновлена 04 марта 2022, 21:44
путин больной на голову

Украинская журналистка Татьяна Даниленко назвала причину маразматической политики путина и его окружения

Мне еще одно неясно. Ну, допустим твой президент больной на голову. Хочет весь мир в труху, отдает приказы геноцидить соседнюю страну, несет параноидальный бред, расчехляет ядерное оружие, погружает собственную страну в экономический коллапс и лавину глобального пренебрежения и ненависти. Но исполнители? В чем их интерес не саботировать преступные приказы маньяка? Их много, а он один. Почему никто из них не раздавит тапочком этого зловонного таракана? И каждый будет героем после этого. Объяснение этого иррационального поведения может быть только одно: они так долго зомбивали население своим воображаемым величием, что заразились сами. А значит, все это – действительно зомби-апокалипсис. И никакими рациональными переговорами чуму не остановить. Ее можно только физически уничтожить.

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