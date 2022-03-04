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У росії зомбі-апокаліпсис. Переговорами чуму не зупинити, тільки фізично знищити - Тетяна Даниленко

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Тетяна Даниленко Тетяна Даниленко
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путін хворий на голову Новина оновлена 04 березня 2022, 21:44
путін хворий на голову

Українська журналістка Тетяна Даниленко назвала причину маразматичної політики путіна та його оточення

Мені досі одне неясно. Ну, припустімо твій президент захворів на голову. Хоче вєсь мір в труху, віддає накази геноцидити сусідню країну, верзе параноїдальню маячню, розчехляє ядерну зброю, занурює власну країну в економічний колапс і лавину глобальної зневаги й ненависті. Але виконавці? У чому їхній інтерес не саботувати злочинні накази маньяка? Їх багато, а він один. Чому ніхто з них не розчавить капцем цього смердючого таргана? Та кожен буде героєм після цього. Пояснення цієї ірраціональної поведінки може бути лише одне: вони так довго зомбували населення своїм уявним вєлічієм, що заразилися самі. А отже, усе це — справді зомбі-апокаліпсис. І ніякими раціональними переговорами чуму не зупинити. Її можна тільки фізично знищити.

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