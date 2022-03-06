Военный эксперт Константин Машовец рассказал, какую тактику следует выработать Украине в дальнейшем

Ну что, подведём некоторые итоги по обстановке на 0:00 5.03.2022 года.

Как собственно, я и предсказывал…

Орки после понесённых потерь на целом ряде участков поняли, что наступать везде и сразу — абсолютно идиотское занятие, чреватое самым натуральным перенапряжением сил и вполне реальной перспективой, вследствие этого, в конце концов — надорваться…

Поэтому, после, как им кажется, трезвой оценки складывающейся ситуации, они решили перейти от своей первоначальной затеи "удушающего сжатия", предполагавшей окружения и блокирования одного из двух или сразу двух "главных" городов Украины (Киева и Харькова), к "расчленению" страны… приблизительно по Днепру.

Соответственно, поменялись и оперативные задачи ударных группировок противника, задействованных на основных операционных направлениях…

Если ещё до позавчерашнего утра группировка орков, оперировавшая западнее и северо-западнее столицы, фактически вышедшая к её западным и северо-западным окраинам и потому представлявшая собой наибольшую опасность, стремилась любой ценой прорваться ЗА Житомирскую трассу кратчайшим путём на Васильков, Боярку и Крюкивщину, т.е. фактически перерезать трассу Киев — Одесса и заблокировать Киев… то в последствии она остановилась и начала перегруппировку.

Именно этим объясняется остановка орков в районе Овруча и возня вокруг Макарова. Расширение фронта наступления в западную сторону явно выпало из первоочередных задач этой группировки. Да и силёнок уже не хватало наступать в расходящихся направлениях… после нескольких чувствительных оплеух от ВСУ.

Тоже самое и на юге…

После позавчерашнего вечернего побоища под Баштанкой и попыткой продвинутся в сторону Вознесенска с целью обхода и блокирования Николаева… орки явно решили развернуться на север… в сторону Кривого Рога, якобы. Да, они предпочли бы двинуться не туда, а в сторону Одессы, т. е. именно на Вознесенск, но сделать это, не взяв Николаев — натурально идиотское решение… чреватое весьма чувствительными потерями. Потому пока Одессу отложили…

Но сегодняшний "задвиг" Путина о продолжении наступления, начиная с 18.00… на мой взгляд будет означать несколько вполне очевидных вещей…

1. И западная и южная группировки орков останутся " в приоритете". Именно их командование орков пополняет и усиливает в первую очередь. Именно в их интересах пытается работать основная часть авиации противника, включая не только армейскую, но и значительную часть авиации ВКС… Почему именно они? Да потому что именно их активные действия хоть в какой-то мере могут приблизить военно-политическое руководство РФ к достижению результатов, которые можно выдать за достижение целей войны…

2. Какими бы дурацкими или малозначимыми не казались действия этих группировок, они весьма чувствительно влияют на всю ситуацию во всей Украине. Я скажу даже больше… во многом, само наличие этих группировок определяет не только собственно военный фактор всей войны, но и целый ряд других… начиная с транспортного и экономического, заканчивая психологическим и моральным…

3. Судите сами… в военном отношении существование обеих этих группировок (при условии прорыва южной в район Вознесенска) практически ПОСТОЯННО будет давить на оперативную возможность их последующего ОДНОВРЕМЕННОГО прорыва в район Белая Церковь — Умань… Т.е. фактического разрезания страны на две части… с последующими катастрофическими последствиями для её восточной части, включая Киев и Харьков. В самом деле… зачем окружать, блокировать и вести тяжелейшие и кровопролитные бои за две самые большие городские агломерации страны, так сказать "в ближней зоне", когда их возможно одним махом отрезать западнее…причём, ЗА Днепром… в месте, где нет сплошных квадратных километров урбанистической застройки, где вполне можно использовать своё численное преимущество?

4. Для орков далеко не секрет, что весьма значительная часть украинцев эвакуировалась в Западную и Центральную части страны из Восточной… по двум основным направлениям. Киев — Житомир — Ровно — Львов и Белая Церковь — Умань — Винница — Хмельницкий… Для любого человека, который был вынужден сорваться в эвакуацию, весьма тяжело психологически её переносить… Ему постоянно хочется вернуться домой, поддерживает его в более-менее нормальном состоянии лишь надежда, что факторы принудившие его к этому "будут ликвидированы"… Такие люди переживают за судьбу родных и близких, брошенное имущество и т.д. Человека, находящегося в эвакуации, постоянно одолевают мысли, касаемо дальнейшей судьбы его и ближайших родных и близких… И понятно, что в таком состоянии его воля к борьбе и противостоянию агрессору определённым образом понижена… Орки всё это прекрасно знают и потому пытаются блокировать основные пути возвращения "эвакуантов" в места их "постоянного обитания"… Ну или по крайней мере, угрожать им… И южная, и западная группировки войск противника для этой цели подходят как нельзя лучше…даже если ничего не предпринимают, а просто блокируют основные автомобильные пути страны…ведущие или к столице или к крупным городам на Востоке и в Центре страны… Например, западная группа войск противника, прорвись она к одесской трассе — заблокирует основные пути перемещения с Запада и Юга потенциальным "возвращенцам" в столицу, а южная вполне может перерезать таковые пути для Днепра и Запорожья…

5. Само существование потенциальной опасности разрезания страны на две части весьма негативным образом влияет на способности ВПР страны вести организованную и эффективную координацию её обороной. Я уже не говорю про транспорт, связь, социальную инфраструктуру и прочие жизненно важные сферы для функционирования страны как целостной системы…

Ну и этот список мрачных, но очевидных вещей, исходящих из нынешней военной ситуации, можно продолжать…

Понятно, что существует не меньший список вещей и оптимистического характера, которые делают гипотетический прорыв западной и южной группировок войск противника друг дружке навстречу маловероятным… Начиная с абсолютно доисторических способностей командования современной российской армии снабжать и всемерно обеспечивать свои "углубившиеся" войска и заканчивая партизанско-ссошным движем в тылах оккупантов, который ОБЯЗАТЕЛЬНО разгорится, вздумай они и дальше "окружать, охватывать и прорываться" на значительные дистанции в глубь Украины…

Однако, по выше указанным мною причинам, УЖЕ создавшаяся ситуация с этими двумя группировками войск противника, даже если они ограничатся лишь некими активными действиями тактического масштаба и никуда особо прорываться не будут (что маловероятно), всё равно крайне негативно влияет на возможности Украины оказывать врагу общее эффективное сопротивление…

Посему разгром одной из них становится весьма и весьма актуальным вопросом. На мой взгляд, западная (киевская) группа войск противника в этом отношении представляет собой наиболее подходящий "объект".

И почему-то мне кажется, не смотря на то что, эта группировка местами перешла к обороне и даже начала окапываться, её судьба предрешена…