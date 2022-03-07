Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес дал свой прогноз на будущее переговоров россии и Украины

В понедельник, 7 марта, анонсирован новый тур российско-украинских переговоров.

Уже третий с начала открытого российского вторжения в Украину.

Безусловно, мы не можем идти на унизительные условия, которые выдвигает россия. Это уже очевидно. Нация, продемонстрировавшая невероятную готовность к сопротивлению агрессору, точно к этому не готова. С другой стороны – нам остро нужен мир.

Поэтому у меня есть ожидания, что договорятся о каких-то правилах ведения войны. Война всегда уродлива. Но эта – переходит все границы. В ней практически нет правил. Потому – колоссальные жертвы среди гражданского населения.

За 12 дней этой войны, по разным оценкам, погибло гражданских от четверти до половины – от количества мирных жителей, погибших на Донбассе за 8 лет конфликта. То есть, это совсем другая интенсивность, совсем иной масштаб боевых действий. И совсем другие последствия.

Поэтому нужно договариваться о мире прямо сейчас. Искать возможность не просто получить передышку, а как-то реально утихомирить агрессора. Чтобы он прекратил так называемую "военную операцию" в Украине.

Думаю, нам придется говорить о нейтральном статусе Украины. О неких изменениях законов, в том числе в языковом ракурсе.

Мне трудно понять, что имеется в виду под требованием россии о "денацификации". Но это, думается, что-то такое, до чего нескоро дойдет. Если вообще дойдет.

Ключевое это, похоже, внеблоковый статус, признание русского языка вторым официальным (или как-то иначе это будет выражено – в ракурсе "языков национальных меньшинств") и, возможно, легализация российской аннексии Крыма.

Возможно, мы сможем торговаться о судьбе Донбасса. Хоть не уверен, что т.н. "Л-ДНР" можно вернуть в состав Украины. Но и в границах всех Донецкой и Луганской областей их признавать – не вариант. Уверен, что жители Краматорска, Славянска, Мариуполя, Севердонецка, Лисичанска и так далее – не хотят жить в "Л-ДНР". Для них, как и для нас, это стало бы трагедией.

Но это всё – вопросы будущих обсуждений, как мне кажется. А в данный момент важно создать гуманитарные коридоры и остановить активную фазу боевых действий.

Читайте также: Категория Статьи Российско-украинская война: почему Украина уже победила рф теперь на долгие годы останется страной-изгоем, а украинцы — героями