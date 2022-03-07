Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука оценил позицию Запада касательно россии и исход рассмотрения дела о войне в Украине в Гааге

Украинцы 12 сутки противостоят открытому российскому вторжению.

Хоть я и давал обещания не критиковать нынешнюю власть, пока мы окончательно не победим врага, нельзя нырять в полное беспамятство. Спасая Родину, всегда надо помнить, кто, несмотря на угрозу широкомасштабной российской агрессии (о которой постоянно предупреждали – и которая с 24 февраля воплотилась в реальность) привел вооруженные силы нашего государства в такое плачевное состояние. Когда опять волонтеры должны скидываться на приобретение формы, раций, топлива. То, чем мы занимались в 2104-2015 годах. Лично я никогда этого не забуду. И, надеюсь, никто этого не забудет.

Так что объединяться надо не вокруг каких-то физических персон, определенных политиков и чиновников, а вокруг вооруженных сил Украины.

Что касается позиции Запада. Давайте откровенно говорить – она существенно радикализировалась касательно россии. Серьезно поменялась.

К сожалению, мы, украинцы, как подопытные кролики, платим очень высокую цену за это западное прозрение.

С моей точки зрения, сейчас надо поднимать в мире дискуссию, которую я неоднократно пробовал поднимать при двустороннем общении с различного рода политиками и чиновниками Европы и США. На такую позицию, кстати, позитивно реагируют квалифицированные военнослужащие Запада. Не чисто политические болтуны, а именно – специалисты.

Речь о смене парадигмы в отношении к россии. В 90-х годах прошлого века, кода трещал СССР и, в том числе, трещала по швам рф, именно США приложили максимуму усилий, чтобы сохранить государство россия в нынешнем виде. Американцы боялись, что при возможном распаде рф произойдет бесконтрольное распространение оружия массового поражения. Потому и сделали всё возможное, чтобы сберечь существующую россию. И именно благодаря США – рф существует в нынешних границах и нынешней конфигурации.

Но на сегодняшний день, с моей точки зрения, надо изменить парадигму взглядов на систему безопасности. И надо рассматривать вопрос в ракурсе – не как сберечь россию ради контроля над вооружением, а как сберечь этот контроль при распаде россии.

Кстати, сегодня, 7 марта, в Гааге состоится первое заседание Международного уголовного суда по российской агрессии против Украины.

Надо понимать, что это процесс, который длится годами. Не год, три, пять, а – 10, 20, 30 лет. Так что не следует ожидать быстрых и ошеломительных вердиктов. Но наказание рано или поздно настигнет россию. В общепринятых практиках, скорее всего, с юридической точки зрения, речь пойдет об обязательных выплатах репарации (возмещения агрессором ущерба, причиненного им государствам, подвергшимся нападению). И это ответственность государства. И выплачивать ущерб, нанесенный нынешним поколением россиян, возможно, придется их потомкам.

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