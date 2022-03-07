Президент Украинской ассоциации Гештальт-терапии Лариса Дидковская дала советы, как вести себя во время войны тем, кто находится в тылу.

Что говорит психология войн?

1. Война – это не конкурс на лучший героизм. Героями являются все, кто здесь. Все, кто с 24.02.22 стал частью войны. Героизм есть жизнь здесь, на своей земле. Каждый из нас уже часть героической истории.

2. В условиях войны страна делится на фронт и тыл. Фронт – это меньшая часть общества, тыл – большая. Фронт – это боевые действия, это предельное обострение сознания. В тылу НЕ НУЖНО вести себя так же как на фронте! Тыл – это прежде всего рутина, самоорганизация, планомерность и хладнокровное формирование резерва по принципу "каждый на своем месте". Без тыла фронта не бывает.

3. Война – это не игра в хорошее. Помощь фронту – это обыденно. Когда человек штампует в соцсетях сообщения каждые полчаса – значит, у него куча свободного времени. Не обязательно постоянно афишировать свою гиперактивность и самоутверждаться на ней.

4. Война провоцирует рефлекс "срочно что-нибудь делать". Поэтому: не что – а конкретно! Например, прежде чем я везу куда-нибудь воду или продукты – я конкретно выясняю, где это нужно уже сейчас. Выясняйте потребность целенаправленно! Для этого есть волонтерские штабы.

5. Перестаньте упрекать тех мужчин, кто не на фронте! Военные психологи утверждают, что гендерные претензии и бичевание умножают синдром вины, а это подрывает моральный дух. Сейчас не средневековье. Потребности фронта – не столько половые, сколько квалификационные! Потребность в фронте определяет Государство через закон. И там не случайно прописаны ВОЛНЫ, то есть поочередность! Нет смысла привлекать всех сразу и одновременно.

6. Ключевое понятие – РЕЗЕРВ. Сейчас на фронте задействована первая и наиболее профессиональная волна. Устойчивость страны заключается в наличии РЕЗЕРВА! Этот резерв сейчас волонтерит, разгружает фуры, занимается логистикой или просто работает, дожидаясь своего времени. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ! Чем больше незадействованных людей сейчас – тем сильнее резерв!

7. Война – это коллективный феномен. От природного страха (его не надо стесняться) спасает чувство коллективного, ощущение "мы все как один". Поэтому в войне труднее всего творческим людям, нон-конформистам, харизматам, мыслителям, индивидуалистам, "людям не от мира сего", людям культуры, теоретикам-интеллектуалам. Они не вписываются в грубое время, поскольку сопротивляются массовому мышлению. Они – эмпаты, которые чужие боли переживают как свои. Это их дар и наказание. Это высшая форма интеллекта и этики. НО именно эти люди будут в будущем творить для всей нации героический победный культурный эпос, который будет вечным! Это наш культурный легион, нарабатывающий бесценное гуманитарное наследие новой реальности.

8. Война – это любовь. Странно и парадоксально, но война – это любовь. К жизни, к человечности, к родным людям, к коту, к крыше над головой, к стране, к воину, к незнакомцу с сине-желтой лентой, к языку, к-до-к… Ненависть к врагу – равнопропорциональная любви к родному. Это тоже оружие. Неистовая Любовь к родному пусть держит нашу высокую планку, потому что именно ею мы отличаемся от врага.

9. А о массовых матах и проклятиях психология войн ничего не говорит, так что на здоровье.