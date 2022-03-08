Предпринимателей сейчас не только война, но и сама наша власть загоняет в убыток

Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства о том, что не так с налоговой политикой в условиях российской агрессии

Правительство Украины выработало ряд мер, которые должны поддержат бизнес во время войны.

Но озвученные решения – не достаточны. Возникает много вопросов в предпринимательской среде.

Например, почему от Единого социального взноса (ЕСВ) освобождены только физлица-предприниматели (ФЛП или ФОП) I и II групп. А как же III группа?

Освобождение от единого налога вообще не озвучивается. Мне со всей Украины пишут коллеги – как же так? В Херсоне, Николаеве, Харькове, Киеве, Геническе, Буче у многих разбомблены магазины. Кто-то сидит в подвале под постоянными обстрелами. Какой единый налог?! О чем вы?!

И я, и многие другие предприниматели отдали все средства, которые были припасены на "черный день" — на помощь армии, на волонтерство, на гуманитарную помощь. Госпиталя, беженцы и так далее.

Малый и средний бизнес был и остается на передовой. Потому что понимает, что от жизни страны зависит и его жизнь. Как можно не освободить сейчас предпринимателей от единого налога? С чего ФЛП будут его платить, если нет дохода, нет торговли?

Я и мои коллеги считаем, что если держава хочет, чтобы предпринимательство в Украине осталось, надо вообще отменить единый налог и ЕСВ тому бизнесу, который сейчас не может работать.

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Ситуация же такова, что на той же западной Украине, где сейчас спокойнее, ФЛП не просто работают, но и получают дополнительные средства, так как огромный поток беженцев – и велик спрос на товары и услуги. И они, как и все, освобождаются от части налогов. Но там ведь совсем другая обстановка, нежели во многих городах на юге, востоке, центре, где – временная оккупация, разрушения, обстрелы и массовая остановка предпринимательской деятельности.

Учитывая всё это, привязка налогов должна быть исключительно к полученному доходу. Если ты ведешь деятельность, получаешь доход, то тебе есть из чего платить налоги. А если находишься в зоне боевых действий, если не имеешь возможности не то что получить доход, а элементарно нормально поесть, обогреться, то тебя надо освободить от всех налогов. И, конечно, необходимо снять все административные препоны. Многие ФЛП не могут сдать отчетность в нынешних условиях. Следует дать четкий меседж – за не подачу, несвоевременную подачу, неверную подачу отчетности не будет никаких санкций. Ни завтра, ни в будущем!

Для того, чтобы сберечь украинский бизнес, который еще не выехал из Украину, нужно также отменять все регуляции, которые навводили в последние годы. То же РРО и прочее.

Иначе вырастет ком неплатежей. А война рано или поздно закончится. И надо будет собирать камни. А собирать будет нечего и не с кого. Потому что предпринимателей сейчас не только война, но и сама наша власть загоняет в убыток.

У наших госчиновников как-то искривленная логика. Вместо того, чтобы делать всё, чтобы бизнес не бежал из страны в это страшное время, они будто сами выталкивают его. В таких условиях те предприниматели, которые уже выехали из страны, могут не вернуться даже после окончания войны. А выехавших может стать еще больше.