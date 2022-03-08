Глава руху #SaveФОП та Спілки захисту підприємництва про те, що не так з податковою політикою в умовах російської агресії

Уряд України виробив низку заходів, які мають підтримати бізнес під час війни.

Але озвучені рішення – недостатні. Виникає багато питань у підприємницькому середовищі.

Наприклад, чому від Єдиного соціального внеску (ЕСВ) звільнено лише фізосіб-підприємців (ФОП) І та ІІ груп. А як же ІІІ група?

Звільнення від єдиного податку взагалі не озвучується. Мені зі всієї України пишуть колеги – як же так? У Херсоні, Миколаєві, Харкові, Києві, Генічеську, Бучі у багатьох розбомблені магазини. Хтось сидить у підвалі під постійним обстрілом. Який єдиний податок? Про що ви?!

І я, і багато інших підприємців віддали всі кошти, які були на «чорний день» — на допомогу армії, на волонтерство, на гуманітарну допомогу. Госпіталя, біженці тощо.

Малий та середній бізнес був і залишається на передовій. Тому що розуміє, що від життя країни залежить його життя. Як можна не звільнити зараз підприємців від єдиного податку? З чого ФОП його платитимуть, якщо немає доходу, немає торгівлі?

Я та мої колеги вважаємо, що якщо держава хоче, щоб підприємництво в Україні залишилося, треба взагалі скасувати єдиний податок і ЄСВ тому бізнесу, який зараз не може працювати.

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Ситуація ж така, що на тій же західній Україні, де зараз спокійніше, ФОП не просто працюють, а й отримують додаткові кошти, оскільки величезний потік біженців – великий попит на товари та послуги. І вони, як і всі, звільняються від частини податків. Але там зовсім інша обстановка, ніж у багатьох містах на півдні, сході, центрі, де – тимчасова окупація, руйнування, обстріли та масова зупинка підприємницької діяльності.

З огляду на все це прив’язка податків має бути виключно до отриманого доходу. Якщо ти ведеш діяльність, отримуєш дохід, то є з чого платити податки. А якщо перебуваєш у зоні бойових дій, якщо не маєш можливості не те що отримати дохід, а просто поїсти, обігрітися, то тебе треба звільнити від усіх податків. І, звісно, необхідно зняти всі адміністративні перепони. Багато ФОП що неспроможні здати звітність у нинішніх умовах. Слід дати чіткий меседж – за не подання, несвоєчасне подання, неправильне подання звітності не буде жодних санкцій. Ні завтра, ні у майбутньому!

Для того, щоб зберегти український бізнес, який ще не виїхав з України, потрібно також скасовувати всі регуляції, які наводили останніми роками. Те саме РРО та інше.

Інакше зросте хвиля неплатежів. А війна рано чи пізно закінчиться. І треба буде збирати каміння. А збирати буде нічого і нема з кого. Тому що підприємців зараз не лише війна, а й сама наша влада заганяє на збитки.

У наших держчиновників якось викривлена логіка. Замість того, щоб робити все, щоб бізнес не біг із країни в цей страшний час, вони начебто самі виштовхують його. За таких умов ті підприємці, які вже виїхали з країни, можуть не повернутись навіть після закінчення війни. А тих, хто виїхав, може стати ще більше.