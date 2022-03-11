Давайте концентрироваться на том, что у нас сейчас есть только один враг и у него не украинское гражданство - Татьяна Власова
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Украинская поэтесса и певица Татьяна Власова написала эмоциональное обращение к украинцам об информационной гигиене и напомнила, что у нас общий враг.
Злое утреннее сообщение.
Украинцы, отъе*итесь, пожалуйста, друг от друга.
Те, кто не уехал — прекратите осуждать выехавших. Вы не знаете их истории, причин и мотивов. Вы не знаете, трудными были ли для них такие решения. Перестаньте осуждать!
Выехавшие — прекратите нагнетать и отстаньте от оставшихся. Ваши сообщения с призывами срочно уезжать, ваши ссылки на какие-то новости или слухи – все это расшатывает и без того расшатанную психику, добавляет еще больше стресса. Перестаньте прессовать!
Кто уехал и кто не уехал – думайте, что вы сейчас пишете на своих страницах! Эмпатию и вообще здравый смысл никто не отменял. Умную поддержку и взаимопомощь тоже.
Народ, у нас сейчас только один враг и у него не украинское гражданство. Давайте, пожалуйста, сконцентрироваться на этом.
Пересраться мы и после победы успеем.
Доброе утро.
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