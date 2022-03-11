Украинская поэтесса и певица Татьяна Власова написала эмоциональное обращение к украинцам об информационной гигиене и напомнила, что у нас общий враг.

Злое утреннее сообщение.

Украинцы, отъе*итесь, пожалуйста, друг от друга.

Те, кто не уехал — прекратите осуждать выехавших. Вы не знаете их истории, причин и мотивов. Вы не знаете, трудными были ли для них такие решения. Перестаньте осуждать!

Выехавшие — прекратите нагнетать и отстаньте от оставшихся. Ваши сообщения с призывами срочно уезжать, ваши ссылки на какие-то новости или слухи – все это расшатывает и без того расшатанную психику, добавляет еще больше стресса. Перестаньте прессовать!

Кто уехал и кто не уехал – думайте, что вы сейчас пишете на своих страницах! Эмпатию и вообще здравый смысл никто не отменял. Умную поддержку и взаимопомощь тоже.

Народ, у нас сейчас только один враг и у него не украинское гражданство. Давайте, пожалуйста, сконцентрироваться на этом.

Пересраться мы и после победы успеем.

Доброе утро.