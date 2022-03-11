Welcome to hell те недалекие белорусы, которые придут воевать против Украины - Николай Белесков
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Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков высказался об участии Беларуси в войне против Украины
То есть после того, как решисты на нас бросили 120-125 БТГр (батальонная тактическая группа. — Ред.) и наши военные солнышки дали им люлей, то 10 БТГр Беларуси переломят ситуацию?
Нет, момент втягивания Беларуси в войну в активной форме недооценивать нельзя. Я уверен, что это просчитывалось с самого начала нашим военным руководством.
Но сегодня, слава Богу, не 24.02, а 11.03. — опыта наши военные солнышки набрались, громя рашистов, Запад помог ништяками, наши волонтеры тоже активно делают свою работу.
Поэтому welcome to hell те недалекие белорусы, которые придут воевать с украинской нацией.
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