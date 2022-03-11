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Welcome to hell ті недалекі білоруси, які прийдуть воювати проти України - Микола Бєлєсков

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Микола Бєлєсков Микола Бєлєсков
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Білоруські військові Новина оновлена 11 березня 2022, 19:15
Білоруські військові

Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков висловився про участь Білорусі в війні проти України

Тобто після того, як рашисти на нас кинули 120-125 БТГр (батальйонна тактична група. — Ред.) і наші військові сонечки дали їм люлєй, то 10 БТГр Білорусі переломлять ситуацію?

Ні, момент втягування Білорусі в війну в активній формі недооцінювати не можна. Я власне впевнений, що це прораховувалося із самого початку нашим військовим керівництвом.

Але сьогодні, слава Богу, не 24.02., а 11.03. — досвіду наші військові сонечки набралися, громлячи рашистів, Захід допоміг ніштяками, наші волонтери теж активно роблять свою роботу.

Тому welcome to hell ті недалекі білоруси, які прийдуть воювати українську націю.

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