Welcome to hell ті недалекі білоруси, які прийдуть воювати проти України - Микола Бєлєсков
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Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков висловився про участь Білорусі в війні проти України
Тобто після того, як рашисти на нас кинули 120-125 БТГр (батальйонна тактична група. — Ред.) і наші військові сонечки дали їм люлєй, то 10 БТГр Білорусі переломлять ситуацію?
Ні, момент втягування Білорусі в війну в активній формі недооцінювати не можна. Я власне впевнений, що це прораховувалося із самого початку нашим військовим керівництвом.
Але сьогодні, слава Богу, не 24.02., а 11.03. — досвіду наші військові сонечки набралися, громлячи рашистів, Захід допоміг ніштяками, наші волонтери теж активно роблять свою роботу.
Тому welcome to hell ті недалекі білоруси, які прийдуть воювати українську націю.
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