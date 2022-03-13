Санкции против рф не сработают без международного военного удара и насильственной смены режима - Евгений Ихельзон
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Журналист и путешественник Евгений Ихельзон сравнил путинскую россию и Иран и высказался, что может остановить путина.
В россии будет как в Иране?
40 лет санкций показали, санкции не действуют и режим не сменился.
Иран, как и ранее — угроза соседним странам и безопасности в регионе. Несмотря на ошеломляющие санкции и ненависть среднего класса к режиму аятолл. Несмотря на двойную жизнь каждого иранца и желание покинуть Иран.
К счастью, иранцы в основном — прекрасные воспитанные люди, чего не скажешь о русских.
Вывод: санкции против рф не сработают без целенаправленного международного военного удара и насильственной смены режима. Это знаем мы, и это знают те, кто эти санкции накладывает, соблюдая интеллигентную осторожность.
Путин забирает 1000 жизней, в ответ у его друга забрали яхту.
Находясь под беспрецедентными санкциями, путин сможет разрушить всю территорию Украины. Но если ему оторвать башку, плясать он сможет не более 5 минут.
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