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Санкции против рф не сработают без международного военного удара и насильственной смены режима - Евгений Ихельзон

Автор
Евгений Ихельзон Евгений Ихельзон
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кровавый диктатор владимир путин, который приказал вторгнуться в Украину Новость обновлена 13 марта 2022, 15:01
кровавый диктатор владимир путин, который приказал вторгнуться в Украину

Журналист и путешественник Евгений Ихельзон сравнил путинскую россию и Иран и высказался, что может остановить путина.

В россии будет как в Иране?

40 лет санкций показали, санкции не действуют и режим не сменился.

Иран, как и ранее — угроза соседним странам и безопасности в регионе. Несмотря на ошеломляющие санкции и ненависть среднего класса к режиму аятолл. Несмотря на двойную жизнь каждого иранца и желание покинуть Иран.

К счастью, иранцы в основном — прекрасные воспитанные люди, чего не скажешь о русских.

Вывод: санкции против рф не сработают без целенаправленного международного военного удара и насильственной смены режима. Это знаем мы, и это знают те, кто эти санкции накладывает, соблюдая интеллигентную осторожность.

Путин забирает 1000 жизней, в ответ у его друга забрали яхту.

Находясь под беспрецедентными санкциями, путин сможет разрушить всю территорию Украины. Но если ему оторвать башку, плясать он сможет не более 5 минут.

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Теги:
#Санкции #Владимир Путин #Режим
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