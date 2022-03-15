Не смерти тысячи невинных украинцев, а отключение Инсты и ФБ влияют на россиян - Тарас Козак
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Депутат Киевсовета Тарас Козак объяснил, почему украинцам не стоит обращать внимания на выходки на российских пропагандистских каналах
Буду жестким. Вся моя ФБ-лента забита фотографиями Марины Овсянниковой, выскочившей с антивоенным плакатом в эфир первого рашистского телеканала.
Буквально, сотни сообщений, прославляющих ее за смелость и отвагу. Кое-кто предлагает и Героя Украины ей дать. А украинское гражданство – так через одно сообщение.
Дорогие украинцы!
Что же вы себя так низко цените?
Неужели наше гражданство так мало стоит?
Неужели этот поступок влечет звание Героя Украины?
Марина — высококлассный рашистский пропагандист, много лет работает на центральном телеканале Мордора, занимается разжиганием межнациональной розни.
Вовсе не смерти тысячи невинных украинцев, а отключение Инсты и ФБ изменили их взгляды.
Марина и ей подобные – наши враги!
Слава Украине!
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