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Не смерти тысячи невинных украинцев, а отключение Инсты и ФБ влияют на россиян - Тарас Козак

Автор
Тарас Козак Тарас Козак
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Марина Овсянникова с плакатом Новость обновлена 15 марта 2022, 04:18
Марина Овсянникова с плакатом

Депутат Киевсовета Тарас Козак объяснил, почему украинцам не стоит обращать внимания на выходки на российских пропагандистских каналах

Буду жестким. Вся моя ФБ-лента забита фотографиями Марины Овсянниковой, выскочившей с антивоенным плакатом в эфир первого рашистского телеканала.

Буквально, сотни сообщений, прославляющих ее за смелость и отвагу. Кое-кто предлагает и Героя Украины ей дать. А украинское гражданство – так через одно сообщение.

Дорогие украинцы!

Что же вы себя так низко цените?

Неужели наше гражданство так мало стоит?

Неужели этот поступок влечет звание Героя Украины?

Марина — высококлассный рашистский пропагандист, много лет работает на центральном телеканале Мордора, занимается разжиганием межнациональной розни.

Вовсе не смерти тысячи невинных украинцев, а отключение Инсты и ФБ изменили их взгляды.

Марина и ей подобные – наши враги!

Слава Украине!

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