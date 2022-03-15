Не смерті тисячі невинних українців, а відключення Інсти та ФБ впливають на росіян - Тарас Козак
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Депутат Київради Тарас Козак пояснив, чому українцям не варто зважати на витівки на російських пропагандистських каналах
Буду жорстким. Вся моя ФБ-стрічка заліплена фотографіями Маріни Овсяннікової, яка вискочила з антивоєнним плакатом в етер першого рашистського телеканалу.
Буквально, сотні дописів, які її прославляють за сміливість та відвагу. Дехто пропонує і Героя України їй дати. А українське громадянство — так через один допис.
Дорогі українці!
Що ж ви себе так низько цінуєте?!
Невже наше громадянство так мало коштує?!
Невже цей поступок тягне на звання Героя України?
Пані Марина — висококласний рашистський пропагандист, багато років працює на центральному телеканалі Мордору, займається розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.
Зовсім не смерті тисячі невинних українців, а відключення Інсти та ФБ змінили їхні погляди.
Марина і їй подібні — наші вороги!
Слава Україні!
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