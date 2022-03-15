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Не смерті тисячі невинних українців, а відключення Інсти та ФБ впливають на росіян - Тарас Козак

Автор
Тарас Козак Тарас Козак
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Автор
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Марина Овсяннікова з плакатом Новина оновлена 15 березня 2022, 04:18
Марина Овсяннікова з плакатом

Депутат Київради Тарас Козак пояснив, чому українцям не варто зважати на витівки на російських пропагандистських каналах

Буду жорстким. Вся моя ФБ-стрічка заліплена фотографіями Маріни Овсяннікової, яка вискочила з антивоєнним плакатом в етер першого рашистського телеканалу.

Буквально, сотні дописів, які її прославляють за сміливість та відвагу. Дехто пропонує і Героя України їй дати. А українське громадянство — так через один допис.

Дорогі українці!

Що ж ви себе так низько цінуєте?!

Невже наше громадянство так мало коштує?!

Невже цей поступок тягне на звання Героя України?

Пані Марина — висококласний рашистський пропагандист, багато років працює на центральному телеканалі Мордору, займається розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.

Зовсім не смерті тисячі невинних українців, а відключення Інсти та ФБ змінили їхні погляди.

Марина і їй подібні — наші вороги!

Слава Україні!

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Теги:
#Україна #Росія #Блог
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