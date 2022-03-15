Аналитик "InformNapalm" Антон Павлушко проанализировал, как и почему беспилотник Bayraktar TB2 используют украинские войска.

Байракторовое

Заметил, что у нас куча народа ждут появления Байрактаров на фронте, как какого-то Wunderwaffe, что изменит ход событий на фронте. Существует много мифов о Байрактарах, которые нужно активно развенчивать.

Ни один Байрактар не спасет условный Мариуполь от оцепления. Судя по видео, обнародованным нашей армией, наши несколько иначе используют Байрайктары чем Азербайджан. Тогда куча видео работала прямо по пехоте и блиндажам. Практически все армянские укрепления методично облетали Байракторы и истребляли пехоту и останки техники. То минимальное российское ПВО, что было у армян, показательно уничтожили.

ВСУ обнародует видео, на которых наши точечно работают по определенным видам техники и по командным пунктам противника — системы ПВО, ракетные системы (Ураганы и Ко), штабные машины, управление артиллерией, РЭБы.

Видео по работе по пехоте или нет, или большинство видео вообще не публикуют (и это правильно!). Пусть россияне догадываются, откуда и что прилетело и даже не знают о применении Байрактара на какой-то линии фронта. Большинство видео а-ля Нагорный Карабах мы увидим когда-нибудь после войны.

Один Байрактар несет "всего" четыре легких ракеты. То есть точечно он может отработать по четырем целям, но это не автоматически уничтожение четырех танков. И рой Байракторов не остановит россиян под Мариуполем.

Байрактар может активно разведывать цели для артиллерии, что уже может уничтожать россиян. Это также разведчик с возможностью уничтожать противника с большой высоты за несколько километров до цели. То есть его не сбить с зенитки или калашникова или ПЗРК (высота полета 5-7 км). Это не самодельный квадрокоптер-камикадзе над окопами соперника, это малозаметный дрон-убийца-разведчик, находящийся в километрах от жертвы.

В комментах часто люди жалуются, что почему наши не купили тысячи Байрактаров. За все время с 2014 года было изготовлено примерно 300 Bayraktar TB2. Наши купили примерно 20+ единиц и вроде бы дозаказали еще столько же. Никто не знает, сколько действительно купили, сколько работает на фронте и т.п. Сколько входит в один комплекс и какую именно комплектацию купили – точно никто не скажет. Но Украина – один из самых активных пользователей Байрактаров в мире.

Так же никто не скажет, сколько Байрактаров мы потеряли и потеряли ли вообще. Российские государственные журналисты постили за собой фотографии сбитого Байрактара, но это были фотографии с Нагорного Карабаха.

Байрактар — дешевая высокоточная замена штурмовой авиации Су-24/24 (или перед применением штурмовой авиации). Авиации у нас мало, а россияне своих не жалеют, поэтому нам приходится воевать хитро (профессионально).

Байрактар не остановит вторжение россиян, но увидит его. Не деблокирует Мариуполь, но заставит россиян понести урон.

Если вы не видите кучу сбитых байрактаров, но видите кучу сожженной российской техники, то знайте — байрактары используют очень удачно.

П.С. И так, самая главная "зрада" — Байрактаром не уничтожить Крымский мост, не ударить незаметно по аэропортам в глубине России и т.п. Радиус действия мал (<150 км) + малая бомбовая нагрузка (<50 кг). Или летаем несколько дальше и короче, но берем больше. Или далеко в теории дрон-камикадзе из one-way-ticket на расстояние в 300 км, это ну прямо очень теоретически), но тогда берем меньше полезной нагрузки.