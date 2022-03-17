Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса объяснил, почему безопасность Украины могут обеспечить только ВСУ

Украина вступила в четвертую неделю открытой войны с Россией. На данный момент можно сделать ряд важных военных, политических и геополитических выводов.

Российские войска изменили тактику. Стало понятно, что они не могут взять крупные города. Потому приняли решение перейти к вялотекущей, длительной войне. С осадами, с уничтожением базовых коммуникаций и инфраструктуры. С уничтожением стратегических резервов: продовольственных баз, нефтебаз, газотранспортных систем, газопроводов, водоводов и так далее.

То, что происходит при любой современной "городской войне". Нагляднее всего мы видим это в Мариуполе.

Такая война всегда сопряжена с длительными осадами, постоянными обстрелами, маневренными боевыми действиями в пригородах. И с огромным количеством жертв среди мирного населения, которое в больших городах, фактически, оказывается между молотом и наковальней. Что делает такую войну еще более мерзкой и трагической.

Но российские войска решили действовать именно так, когда поняли, что не способы взять приступом Мариуполь, Сумы, Харьков, Чернигов и так далее. Они перешли к тактике уничтожения. Некоторые города вообще равняют с землей – как ту же Ахтырку. Всё ради того, чтобы множить гуманитарный кризис, который будет давить на руководство Украины, вынуждая его идти на уступки агрессору

Однако с уступками пока не складывается. Тем более, что Запад увеличивает военную поддержку Украине. Из последнего "набора" – сотни зенитных систем Stinger, тысячи ракетных комплексов Javelin, более 20 миллионов патронов стрелкового оружия и гранатометов и минометов, по 25 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов и так далее. Всё это помогает нам обороняться, держаться, затягивать войну. Но не позволяет переходить в серьезное контрнаступление. Для этого нужны мощные системы ПВО, тяжелое вооружение, что позволит лишить рф преимущества в воздухе. Звучат заявления о возможном предоставлении нам мощных систем ПВО. Если это случится, россияне не смогут свободно, как сейчас, запускать ракеты или использовать авиацию.

По поводу собственно переговоров с рф. Похоже, они вышли в промежуточную важную фазу, когда может произойти сближение позиций – и даже подписание каких-то договоренностей.

По крайней мере, если судить по заявлениям сторон. Понятно, что любые договоренности, если они будут достигнуты, должны быть подписаны (и на этом не раз акцентировал президент Зеленский) на прямых переговорах лидеров Украины и рф. То есть, путин и Зеленский встретятся и что-то подпишут.

В переговорном процессе сейчас есть две проблемы. Первая – так называемая "денацификация", под которой рф, судя по последним заявлениям, понимает принятие Украиной ряда законопроектов, направленных на сохранении русского языка в качестве второго государственного или регионального, или еще какого-то. И ужесточение наказания за поддержку нацизма, фашизма и так далее (интересно — в чьём понимании). Похоже, именно этого хочет рф. Иначе термин "денацификация" сложно объяснить.

Вторая проблема – признание Крыма российским, а т.н. "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей (или как-то иначе).

Безусловно, Украина не может на это пойти. И я не представляю, при каких условиях могла бы. Так что тут единственный вариант для нас – вынести эти вопросы за скобки. То есть, договариваться о них отдельно. О чем, вроде бы, уже сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По прочим пунктам – компромисс возможен. Но многое зависит от россии. Потому что именно она сейчас тормозит переговоры тем, что до сих пор верит в свою победу и стремится захватить как можно больше территории Украины до подписания соглашения о перемирии и фиксации новых линий разграничения.

Но касательно перемирия и вывода войск – компромисс, думаю, можно будет найти. Всё будет зависеть от военной ситуации.

Но нужно заглядывать и за нее. За "после войны". В будущее. И в этом смысле интересным выглядит предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом военно-политическом союзе U-24.

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Вот только я не верю, что на сегодняшний день мировые лидеры хоть что-то могут гарантировать. К сожалению, мы живем во времена, когда есть кризис гарантий безопасности. И это видно не только на примере Украины.

Второй момент – я не уверен, что много стран мира захотят брать на себя юридические обязательства по поводу защиты Украины в течение 24 часов (как предложил Зеленский).

Так что, если и будут какие-то договоренности на базе предложений Зеленского – это будет, условно говоря, еще один Будапештский меморандум. Когда выписаны некие гарантии, но они не имеют существенной юридической силы. Или же гарантийный механизм выписан так, чтобы позволяет его интерпретировать – и оставлять окно для маневра, в случае чего…

Если воплощать в жизнь подобные воспроизведения "Будапешта" (а всё выглядит именно так), то всё равно ставка на собственные вооруженные силы должна быть основной.

Впрочем, эта идея может быть использована как переговорный компромисс с россией – в контексте вопроса нейтралитета Украины. То есть – получение неких гарантий от других стран касательно нашей безопасности. При этом важно понимать, что они не стопроцентны. И что мы не должны отдавать безопасность Украины на откуп другим странам. Нельзя повторять ошибку 90-х годов, да и вообще всей нашей внешней политики последних 30 лет.