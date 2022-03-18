После того как путин побежит из Украины, лукашенко могут подвесить на главной площади Минска - Виктор Бобыренко
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Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобыренко рассказал, что ждет лукашенко после поражения россии
Незавидная судьба лукашенко
Старый самопровозглашенный ушлепок лука, еще в феврале, за несколько дней до российского вторжения рассказывал басню о том, что (цитата):
– ОДКБ что показало? Когда они там (в НАТО) развернутся и перешлют сюда (в Украину) какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. 3-4 дня – и мы на Ла-Манше.
Ну чем бы выжившее из ума не радовалось.
Они не только в Ла-Манш за 3-4 дня.
Они к Киеву за 3-4 недели подойти не могут.
И не смогут.
И вот это несчастье заявляет, что если украинцы не согласятся на пацанские предложения путина – то дальше придется Зеленскому подписывать капитуляцию.
Об этом он заявил сегодня. И снова рассказывал басню о мирной Беларуси, которая с Украиной не воюет, несмотря на провокации с украинской стороны.
Параноик всегда думает, что другие – параноики.
Что Украина хочет все время напасть на Белоруссию.
И не замечает, что нападение россиян именно с территории Беларуси уже свидетельствует о нападении именно на нас.
А то, что лука не вступил до сих пор в войну – так это потому, что белорусские войска настроены тут же сдаваться.
Оно, конечно, в украинском плене тепло. Но у мамки дома лучше.
А Лука крепкий дедушка. И доживет до Гааги.
Или не доживет. Ибо его могут подвесить на главной площади Минска – как Мусолини – вниз головой. Восставшие белорусы. После того как путин побежит из Украины.
Я, конечно, против негуманных методов обращения с извергами.
Но что ты сделаешь тем белорусам, которые захотят подергать его за усы?
Будет висеть – снимать не советую. Еще и вам бока натолкут.
Будет висеть.
Ибо нефиг давать дурацкие прогнозы.
Надо просто верить в мощь украинской армии.
И тогда живи, улыбайся. Не думай глупостей. И имей румяные щеки.
Как нормальный европейский политик.
Который знает – дал украинцам оружие – и спишь спокойно.
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