Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобыренко рассказал, что ждет лукашенко после поражения россии

Незавидная судьба лукашенко

Старый самопровозглашенный ушлепок лука, еще в феврале, за несколько дней до российского вторжения рассказывал басню о том, что (цитата):

– ОДКБ что показало? Когда они там (в НАТО) развернутся и перешлют сюда (в Украину) какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. 3-4 дня – и мы на Ла-Манше.

Ну чем бы выжившее из ума не радовалось.

Они не только в Ла-Манш за 3-4 дня.

Они к Киеву за 3-4 недели подойти не могут.

И не смогут.

И вот это несчастье заявляет, что если украинцы не согласятся на пацанские предложения путина – то дальше придется Зеленскому подписывать капитуляцию.

Об этом он заявил сегодня. И снова рассказывал басню о мирной Беларуси, которая с Украиной не воюет, несмотря на провокации с украинской стороны.

Параноик всегда думает, что другие – параноики.

Что Украина хочет все время напасть на Белоруссию.

И не замечает, что нападение россиян именно с территории Беларуси уже свидетельствует о нападении именно на нас.

А то, что лука не вступил до сих пор в войну – так это потому, что белорусские войска настроены тут же сдаваться.

Оно, конечно, в украинском плене тепло. Но у мамки дома лучше.

А Лука крепкий дедушка. И доживет до Гааги.

Или не доживет. Ибо его могут подвесить на главной площади Минска – как Мусолини – вниз головой. Восставшие белорусы. После того как путин побежит из Украины.

Я, конечно, против негуманных методов обращения с извергами.

Но что ты сделаешь тем белорусам, которые захотят подергать его за усы?

Будет висеть – снимать не советую. Еще и вам бока натолкут.

Будет висеть.

Ибо нефиг давать дурацкие прогнозы.

Надо просто верить в мощь украинской армии.

И тогда живи, улыбайся. Не думай глупостей. И имей румяные щеки.

Как нормальный европейский политик.

Который знает – дал украинцам оружие – и спишь спокойно.