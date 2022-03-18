Після того, як путін побіжить з України, лукашенка можуть підвісити на головній площі Мінська - Віктор Бобиренко
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Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко розповів, що чекає на лукашенка після поразки росії
Незавидна доля лукашенки
Старий самопроголошений ушльопок Лука, ще у лютому, за кілька днів до російського вторгнення розказував байку про те, що (цитата):
- ОДКБ чьто показало? Когда оні там (в НАТО) развєрнутся і пєрєшлют сюда (в Україну) какіє-то войска, ми уже будєм стоять у Ла-Манша. 3-4 дня – і ми на Ла-Манше.
Ну чим би виживше з ума не тішилось.
Вони не те що до Ла_Манша за 3-4 дні.
Вони до Києва за 3-4 тижні підійти не можуть.
І не зможуть.
І ось це нещастя заявляє, що якщо українці не погодяться на пацанські пропозиції путіна – то далі вже доведеться Зеленському підписувати капітуляцію.
Це він заявив сьогодні. І знову розказував байку про мирну Білорусь, яка з Україною не воює, попри провокації з української сторони.
Параноїк завжди думає, що інші – параноїки.
Що Україна хоче весь час напасти на Білорусь.
І не помічає, що напад росіян саме з території Білорусі – вже свідчить про напад саме на нас.
А те, що Лука не вступив досі у війну – так це тому, що білоруські війська налаштовані тут-же здаватися.
Воно, канєшна, в українському плєну тепло. Але в мамки дома краще.
А Лука крєпєнький дідуган. І доживе до Гааги.
Або не доживе. Бо його можуть підвісити на головній площі Мінська – як Мусоліні – вниз головою. Повсталі білоруси. після того, як путін побіжить з України.
Я, звичайно, проти негуманних методів поводження з нелюдами.
Але що ти зробиш тим білорусам, які захочуть подьоргати його за вуса?
Висітиме – знімати не раджу. Бо ще й вам боки натовчуть.
Висітиме.
Ібо нєфіг давати дурацькі прогнози.
Треба просто вірити в міць української армії.
І тоді живи, посміхайся. Не думай дурниць. І май рум'яні щоки.
Як нормальний європейський політик.
Який знає — дав українцям зброю — і спиш спокійно.
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