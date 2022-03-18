Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко розповів, що чекає на лукашенка після поразки росії

Незавидна доля лукашенки

Старий самопроголошений ушльопок Лука, ще у лютому, за кілька днів до російського вторгнення розказував байку про те, що (цитата):

- ОДКБ чьто показало? Когда оні там (в НАТО) развєрнутся і пєрєшлют сюда (в Україну) какіє-то войска, ми уже будєм стоять у Ла-Манша. 3-4 дня – і ми на Ла-Манше.

Ну чим би виживше з ума не тішилось.

Вони не те що до Ла_Манша за 3-4 дні.

Вони до Києва за 3-4 тижні підійти не можуть.

І не зможуть.

І ось це нещастя заявляє, що якщо українці не погодяться на пацанські пропозиції путіна – то далі вже доведеться Зеленському підписувати капітуляцію.

Це він заявив сьогодні. І знову розказував байку про мирну Білорусь, яка з Україною не воює, попри провокації з української сторони.

Параноїк завжди думає, що інші – параноїки.

Що Україна хоче весь час напасти на Білорусь.

І не помічає, що напад росіян саме з території Білорусі – вже свідчить про напад саме на нас.

А те, що Лука не вступив досі у війну – так це тому, що білоруські війська налаштовані тут-же здаватися.

Воно, канєшна, в українському плєну тепло. Але в мамки дома краще.

А Лука крєпєнький дідуган. І доживе до Гааги.

Або не доживе. Бо його можуть підвісити на головній площі Мінська – як Мусоліні – вниз головою. Повсталі білоруси. після того, як путін побіжить з України.

Я, звичайно, проти негуманних методів поводження з нелюдами.

Але що ти зробиш тим білорусам, які захочуть подьоргати його за вуса?

Висітиме – знімати не раджу. Бо ще й вам боки натовчуть.

Висітиме.

Ібо нєфіг давати дурацькі прогнози.

Треба просто вірити в міць української армії.

І тоді живи, посміхайся. Не думай дурниць. І май рум'яні щоки.

Як нормальний європейський політик.

Який знає — дав українцям зброю — і спиш спокійно.