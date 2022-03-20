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Перед тем, как что-либо публиковать задайте себе вопрос. Этот текст поможет Украине выиграть войну? - Ярослава Гресь

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Ярослава Гресь Ярослава Гресь
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Украинцам нужно единство
Украинцам нужно единство

Журналистка и пиарщица Ярослава Гресь эмоционально высказалась о ссорах украинцев в сети интернет.

Мораторий на срачи.

Есть уникальная украинская черта — умение поругаться между собой при любых обстоятельствах. Я думала, с войной это пройдет, или станет на паузу. Но болт. Ощущение, что мы уже победили, что все идет как следует, потому что моя лента каждый день пополняется постами с обвинениями кого-то.

Зеленский парил всем, что войны не будет – злодей. Порошенко пиарится на войне – отброс. Секта фанатов Арестовича и секта ненавистников Арестовича выясняют кто кому Арестович. Кто-то написал, что уехал – предатель. Кто-то написал, что остается в Киеве, Харькове, Сумах и т.д. – идиот. Девушка спросила, где во Львове можно сделать маникюр, получила такую реакцию, будто она собственноручно сбрасывает бомбы на мирные города. Учительница предложила платные уроки – узнала, что она не имеет права "зарабатывать на войне", все заработанное раньше у нее нужно изъять и отдать на нужды армии. Из-за российской женщины с плакатом перессорились с такой энергией, что от нее можно было подзарядить АЭС.

По этому поводу, у меня только одно предложение — УКРАИНЦЫ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАЩИТЕ СРАЧИ!

У нас один враг. Он мощный, коварный, он каждый день пытается причинить нам как можно больше боли. И на нем сейчас сосредоточены усилия самых лучших наших людей. Наши армии, которые делают настоящие чудеса. ВСУ, которым каждый из нас поклоняется земле. Дипломатическая армия. Волонтерская армия. Информационная армия. Айтиармии. Армии непокоренных мирных жителей имени бабы Нади.

Это не значит, что нужно закрывать глаза на преступления или недостойные поступки, но если вы не эксперт, умоляю, не делайте предположений и не пишите теорий заговора. Если вы не волонтер, но есть советы, как правильно волонтерить — держите их при себе. Если вы не специалист по коммуникациям, не рассказывайте, как нужно писать речи и что нужно говорить с разных трибун. Если вы не видите смысла в маникюре, в том, где кому оставаться, ехать, как кому жить – это ваше право, но это совершенно неважно сейчас.

Перед тем, как что-либо публиковать — пост или комментарий — задайте себе вопрос. Этот текст поможет Украине выиграть войну? Он сделает нас сильнее? Может, он даст надежду или поднимет настроение?

Если нет – выключите телефон и идите подышите, поприседайте, почитайте, порисуйте. Потерпите.

Сразу за Днем Украинской Победы сделаем День претензий друг к другу по любому поводу, и тогда все скажем все, что хотели.

А может, просто обнимемся.

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