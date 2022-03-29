Укр

Российское государство функционирует на докладах челяди государю и прогнозах дурака - Виталий Чепинога

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Виталий Чепинога Виталий Чепинога
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Бедность в России Новость обновлена 29 марта 2022, 09:05
Бедность в России

Украинский политик, блоггер Виталий Чепинога о том, как работает российское государство, в котором все украдено и пропито.

Как работает русское правительство?

-Исключительно на докладах бюрократической челяди государю. На бумажных расчетах и прогнозах дурака.

Эти "доклады" и эти расчеты не имеют ничего общего с реальностью.

Так и с санкциями.

– Танки?

– Сто тысяч на консервации, готовые к бою

– Курс доллар-рубль?

– Мы с Китаем договоримся и перейдем на юань

– Айфон?

– Мы свой сделали, еще лучше. Йотафон!

Потом выясняется, что танки украдены и пропиты, Китай говорит: "идите нах*й", а йотафон можно разве в ж*пу засунуть.

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