Российское государство функционирует на докладах челяди государю и прогнозах дурака - Виталий Чепинога
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Украинский политик, блоггер Виталий Чепинога о том, как работает российское государство, в котором все украдено и пропито.
Как работает русское правительство?
-Исключительно на докладах бюрократической челяди государю. На бумажных расчетах и прогнозах дурака.
Эти "доклады" и эти расчеты не имеют ничего общего с реальностью.
Так и с санкциями.
– Танки?
– Сто тысяч на консервации, готовые к бою
– Курс доллар-рубль?
– Мы с Китаем договоримся и перейдем на юань
– Айфон?
– Мы свой сделали, еще лучше. Йотафон!
Потом выясняется, что танки украдены и пропиты, Китай говорит: "идите нах*й", а йотафон можно разве в ж*пу засунуть.
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