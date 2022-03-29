Російська держава функціонує на докладах челяді государю та прогнозах дурня - Віталій Чепинога
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Український політик, блогер Віталій Чепинога про те, як працює російська держава, в якій все покрадено й пропито.
Як функціонує російська держава?
-Винятково на докладах бюрократичної челяді государю. На паперових розрахунках та прогнозах дурня.
Ці "доклади" і ці розрахунки не мають нічого спільного з реальністю.
Так і з санкціями.
- Танки?
- Сто тисяч на консервації, готові до бою
- Курс долар-рубль?
- Ми з Китаєм домовимся й перейдем на юань
- Айфон?
- Ми свій зробили, ще кращий. Йотафон!
Потім виясняється, що танки покрадено й пропито, Китай каже: "йдіть нах*й", а йотафон можна хіба в ж*пу засунуть.
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