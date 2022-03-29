Український політик, блогер Віталій Чепинога про те, як працює російська держава, в якій все покрадено й пропито.

Як функціонує російська держава?

-Винятково на докладах бюрократичної челяді государю. На паперових розрахунках та прогнозах дурня.

Ці "доклади" і ці розрахунки не мають нічого спільного з реальністю.

Так і з санкціями.

- Танки?

- Сто тисяч на консервації, готові до бою

- Курс долар-рубль?

- Ми з Китаєм домовимся й перейдем на юань

- Айфон?

- Ми свій зробили, ще кращий. Йотафон!

Потім виясняється, що танки покрадено й пропито, Китай каже: "йдіть нах*й", а йотафон можна хіба в ж*пу засунуть.