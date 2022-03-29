Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий

Оценивая результаты украинско-российских переговоров в Стамбуле, стоит упомянуть цитату британского премьера Черчилля о том, что выбирая между позором и войной – избрали позор, но получили и позор, и войну.

Кажется, Украина, даже не имея выбора, а имея полноценную войну, притом войну далеко не проигранную, хочет добровольно выбрать позор в дополнение к этой войне. Условия мира, которые сегодня объявили Подоляк, Арахамия и Чалый – это условия де-факто нашей капитуляции, для которой нет оснований с точки зрения военной ситуации.

Это "гибридный" мир, который дает России все, что ей нужно, кроме программы "максимум", то есть тотального контроля над Украиной. В свою очередь, РФ получает:

де-факто признание оккупации Крыма и Донбасса и гарантии, что мы даже не попытаемся их освобождать;

наш внеблоковый статус (т.е. наш отказ от шанса в будущем получить защиту согласно Атлантической хартии);

вероятно снятие санкций.

То есть "в сухом остатке" ценой огромных жертв гражданского населения и героизма защитников страны, мы всего лишь получаем возврат к ситуации по состоянию на 23.02.2022. Только с тысячами смертей, миллионами беженцев, разрушенными городами и экономикой.

А РФ в "наказание" за агрессию также просто возвращается в 23.02, и получает возможность спокойно провести работу над ошибками и подготовиться к новой агрессии, в ходе которой выполнить свою программу "максимум" – "окончательное решение украинского вопроса" (как это видит кремлевская верхушка).

Поэтому "мир", о котором якобы договорились в Стамбуле, для нас одновременно: позорный морально, ничем не оправданный с военной точки зрения, и самоубийственный в среднесрочной временной перспективе. Допустить такой "мир" — то же, что добровольно капитулировать перед путинским режимом, со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также: Категория Украина Итоги переговоров с россией: Арахамия заявил о новом международном договоре Арахамия отдельно подчеркнул, что сегодня представители делегаций ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины