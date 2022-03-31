Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что путин взял курс на уничтожение россии.

Тут на днях главари оккупированных россиянами Южной Осетии, а также т.н. "ДНР" и "ЛНР" заявили о вероятности проведения в скором времени "референдумов" о вхождении в состав россии.

Что тут скажешь?

Политика путина в отношении собственной страны – это политика цугцванга. Все ходы, которые он делает, идут на разрушение рф в ускоренном режиме. И чем больше этот режим совершить незаконных в международном смысле шагов, чем больше чужих территорий признает своими, тем сильнее будет кольцо санкций сжиматься на российской шее.

Они ведь уже даже не имитируют соблюдение каких-то международных правил, норм войны. Напротив – каждый день россия доказывает, что она – страна-террорист, страна-военный преступник. Что воюет террористическими методами, что совершает преступления против человечества.

Чем путин считает, что для него лучше, тем для всей рф – хуже. Но он этого не понимает. И до конца своих дней не поймет. Как, к сожалению, и многие россияне.

Какая разница состоятся "референдумы" в Южной Осетии, в ЛДНРии? Понятно, что если в Кремле уже решили – они состоятся. И с тем самым процентом, который захочет Кремль. Как в Крыму.

Суть в том, что даже гибридные методы не сработали раньше. Международное сообщество не признало и не признает Крым российским.

А теперь россияне даже гибридные методы отбросили. Они тупо прут напролом. Открыто злодействуют.

Мир это видит. И ему уже всё равно, как путин назовет оккупацию Донбасса – "ДНРами", "ЛНРами". Это просто оккупированные территории – для всего мира. Вся терминология гибридной войны, которую выстраивала рф, стерта с 24 февраля логикой открытой войны, открытого вторжения, открытой агрессии.

Уже смешно читать, что россия может присоединить к себе Южную Осетию, "ЛДНРию". Это и так оккупированные территории.

И чем быстрее россия будет признавать их "своими", тем быстрее она оттуда уйдет. Ведь чем наглее нарушение ею международного права, тем больше она оказывается в изоляции. Тем меньше оснований у пророссийских элементов на Западе как-то пытаться оправдать кремлевское безумие.

Сам путин, само его окружение этими действиями, этим гопническим поведением на международной арене, этой террористической манерой ведения войны – выбивают карты из рук своих немногих адвокатов на Западе. Они сами себя душат. Но путин, подчеркиваю, этого не понимает. И никогда не поймет.

Всё это в итоге приведет не только к возвращению всех украденных россией территории в лоно своих стран, но и к развалу самой рф. Причем развал россии будет стремительным, как вылет пробки из шампанского. Начнется абсолютно необратимый процесс, эффект домино.

Беда в том, что этот полумертвец путин и весь его полудохлый режим еще заберут столько действительно ценных жизней.

Что бы сейчас не произошло, какие бы фейковые решение о "приросте россии новыми землями" не были приняты – стратегически это уже не имеет значения. Стратегически путин, попытавшись уничтожить Украину, взял курс на уничтожение россии.

При этом он до самой смерти ничего не поймет. Будет думать, что произошла некая чудовищная ошибка, что его кто-то обманул. Жить в иллюзиях до конца. Как Гитлер, который сидя весной 1945-го в осажденном Берлине, мечтал перейти в контрнаступление.