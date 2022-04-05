Украинский переговорщик в Минске Сергей Гармаш эксклюзивно для "Телеграфа" дал прогноз по действиям россии на Донбассе

В сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 5 апреля, как уже далеко не первый день, сообщается, что российские оккупационные войска сосредотачивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Основная цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Не случайно власти Донетчины и Луганщины настоятельно призывают мирное население эвакуироваться.

На сегодняшний день известно, что противник намерен сосредоточить около 150 тысяч военных именно на направлении востока Украины. Напомню, что первоначально вся концентрация российских войск вдоль границ с Украиной была около 170 тысяч. И именно с такими силами враг начал наступление. А сейчас 150 тысяч концентрируется исключительно на восточном направлении.

Также отмечу, что до начала полномасштабного вторжения агрессора наша группировка на Донбассе составляла около 90 тысяч. Можно представить себе масштаб будущего военного столкновения, если оно состоится! А оно, вероятно, состоится.

Так что местным мирным жителям, безусловно, угрожает очень серьезная опасность, учитывая, какого масштаба боевые действия намечаются на Донбассе.

Во-первых, снаряды не разбирают, куда лететь. Во-вторых, мирные жители являются в определенной мере помехой для эффективных действий наших военных. Гражданские существенно ограничивают возможности украинских военнослужащих. ВСУ не будут ставить гаубицы в жилом районе, если там еще живут люди. А вот противник именно так и поступает. Ему не жаль наших людей. Более того – он всегда прикрывается ими как живым щитом.

Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше мирных жителей, женщин, детей, стариков, всех, кто не принимает непосредственного участия в боевых действиях, выехали с территории, где эти самые действия вот-вот разразятся в полной мере.

При этом надо понимать, что эвакуировать сотни тысяч гражданских с подконтрольной территории Донбасса вглубь Украины – не реально. А вот эвакуироваться самостоятельно – реально. Насколько известно, местные власти ежедневно организовывают эвакуацию поездами, формируются автобусы. И эту возможность надо использовать. Кто в состоянии – пусть выезжает своим транспортом. Чтобы потому не получилось, как в случае с Мариуполем, откуда выехать смогли далеко не все, а если и выезжают, то чем попало – и кто выжил…

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