Директор Института мировой политики Евгений Магда специально для "Телеграфа" пояснил, что может значить вмешательство Лукашенко в переговорный процесс между Украиной и РФ.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг неожиданно заявил, на мирных переговорах Украины и рф должна прозвучать и позиция Беларуси, "раз уж его страну "ввязали в это"" (имея в виду войну и ответные санкции).

Подобная риторика Лукашенко позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, это свидетельствует о том, что планы россии окончательно провалились. Выход российских войск с территории Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей – уже реальность. И Лукашенко на это реагирует в свойственной ему манере.

Во-вторых, Лукашенко явно чувствует: если начнется большая политическая игра с урегулированием последствий войны в Украине, то его могут "разменять". Недаром после скандальных выборов в 2020 году и подавления протестов в Беларуси путин превратил Лукашенко в зависимого от себя "последнего диктатора Европы". И будет использовать этот образ в дальнейшем.

В-третьих, Лукашенко со своей своеобразной селянской хитростью, с которой, наверное, можно и картофель сажать в снег, пробует продемонстрировать, что он – договороспособен. Нечто подобное он уже провернул в 2014-м, когда Беларусь стала площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Возможно, Лукашенко думает, что Запад опять "поведется" на нечто подобное. Но ни масштаб боевых действий, ни использование россией для этого территории Беларуси, ни международная ситуация не позволяют Лукашенко рассчитывать на повторение Минских соглашений со всеми вытекающими плюшками для Беларуси.

Главный вывод для нас – несмотря на все заявления Лукашенко, украинские военные не будут расслабляться, не станут менее пристально наблюдать за нашими северными границами. Потому что вопрос – насколько Лукашенко самостоятелен в своей державе – остается открытым. И это понятно практически всем.

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