Эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич о роли Беларуси в российско-украинской войне

Генштаб ВСУ сообщает, что вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей стране. На территории Беларуси якобы осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Также отмечает, что остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Первый момент. Ракетные и авиаудары, действительно, наносятся с территории Беларуси. Но — находящимися там российскими войсками. Причем часть этих войск, в том числе авиационное крыло, уже выводятся. Но часть остается. Так что остается и вероятность ударов.

Второй момент. Процесс стягивания белорусских войск к границам – демонстративный. Игра на свою публику, на свои элиты. И в какой-то мере игра на украинском направлении. Идет переброска относительно небольшого количества белорусских частей, которые равномерным слоем размазываются вдоль белорусско-украинской границы. Без создания неких ударных кулаков. Такая себе демонстрация – россияне уходят, мы возвращаем контроль над территорией, где они стояли.

Это вопрос не безопасности, потому что с территории Украины никто Беларуси угрожать не собирался и не собирается. Это, подчеркиваю, вопрос, во-первых, игры на собственные элиты. Лукашенко необходимо продемонстрировать, что он якобы контролирует свою территорию. Во-вторых – игра на украинском направлении. Мол, мы тут заняли позиции – и из этой зоны опасности не будет (хоть ее и так не было).

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Что касается вербовки белорусов. Да, у россии есть проблема с комплектацией личного состава для второй волны наступления. И она ведет вербовку на всех территориях, где это возможно. Можно вспомнить и осетинских "добровольцев", и разговоры о сирийских и прочих наемниках.

Беларусь тут не исключение. Так что россия вела и будет вести подобную вербовку. И ей крайне важно, чтобы эта вербовка именно в Беларуси оказалась частично успешной. Чтобы иметь наличие подтвержденного участия белорусов в войне с Украиной. Условно говоря, предъявив труп белорусского наемника, россия, после всего, что Лукашенко уже наделал, будет вбивать кол между Украиной и Беларусью.

При этом важно понимать, что общие настроения в белорусском обществе, мягко говоря, антивоенные. Даже среди силовиков.

В любом государстве могут найтись те, кто решит рискнуть жизнью, купив билет в один конец в тур "Доброго вечора, ми з України". Но в Беларуси таких будет крайне немного. Потому что – соответствующие настроения.

В телеграмм-каналах белорусы активно выставляют данные о передвижении российских войск по территории Беларуси. Фиксируется взлет практически каждого самолета, ракеты, движение колонн. Информация выкладывается в общий доступ. И это не сеть украинских разведчиков. Это обычные граждане, которые, видя военные колонны, кидают в чат-боты видеозаписи со своих регистраторов. И так далее…

Я уж не говорю о проблемах с белорусской железной дорогой…

Так что такие вещи есть – и это тоже свидетельство антивоенных настроений белорусов. Которые делают, в меру сил, куда более реальные вещи, чем одиночные пикеты тех же россиян.

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