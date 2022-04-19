Российский социолог Игорь Эйдман призвал мир помочь Украине победить в войне против путинского режима

Сражение на Донбассе, начавшееся сейчас, судьбоносное не только для Украины, но и для всего мира.

Путинский режим — абсолютное, дистиллированное, химически чистое зло, насилие, подлость. Он несёт миру тотальную ложь, рабство и войну. Если эта раковая опухоль не будет хирургически удалена, дальнейшее существование цивилизации окажется под угрозой.

Мир должен сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь Украине победить.