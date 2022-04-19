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Бій на Донбасі доленосний не лише для України, а й для всього світу - Ігор Ейдман

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Ігор Ейдман Ігор Ейдман
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Військовослужбовці ЗСУ Новина оновлена 19 квітня 2022, 04:06
Військовослужбовці ЗСУ

Російський соціолог Ігор Ейдман закликав світ допомогти Україні перемогти у війні проти путінського режиму

Бій на Донбасі, який розпочався зараз, доленосний не лише для України, а й для всього світу.

Путінський режим — абсолютне, дистильоване, хімічно чисте зло, насильство, підлість. Він несе світові тотальну брехню, рабство та війну. Якщо ця ракова пухлина не буде хірургічно вилучена, подальше існування цивілізації опиниться під загрозою.

Світ має зробити все можливе та неможливе, щоб допомогти Україні перемогти.

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Теги:
#Україна #Росія #Ігор Ейдман
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