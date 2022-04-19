Украинский блогер и политический деятель Юрий Гудыменко о том, какую цену будет иметь наша победа.

Перед передислокацией на Слобожанское направление заехал домой и некоторое время стоял, тупо глядя на полочку с обувью.

Пустая квартира. Книги. Фотографии. Детские игрушки в пыли. И элегантные шмотки из прошлой жизни. Костюмы, галстуки, туфли, запонки.

Я не чувствовал ничего. Как будто это вещи другого человека. Просто пустота.

Я радуюсь, когда берцы просохли за ночь. Я под**бываю всех вокруг, что настоящие стратеги подписали контракт еще в декабре и получили от ВСУ нормальную форму. Я отдал кому-то свой нож, а мне подогнали новый. Я не помню, когда в последний раз держал в руках деньги и не подозреваю, какой сейчас день недели, но точно помню, когда брился.

И я чувствую себя живым.

Мои политические навыки идут на то, чтобы путем переговоров и бартера порешать подразделению побольше работы, потому что "я пришел на перестрелку". Я иначе говорю, иначе думаю и сплю всякий раз, когда есть такая возможность. Мои шутки стали простыми и плоскими, зато над ними хохочут люди, которых я уважаю за дела, а не за должности.

И я чувствую себя настоящим.

Я не дох*я штурмовик, и работа в саперном подразделении недох*я геройская.

Я не смогу показать сто тысяч фотографий в освобожденном Ирпене, потому что когда мы работали там, он еще не был освобожден, а когда его освободили, приказа выдвигаться туда не было. Я не смогу сказать, что именно этого россиянина убил лично я, потому что мы работаем группами и обычно только потом можем узнать, что сработало, а что нет.

И я не могу сказать, что это меня не мозолит. Потому что так случилось, что с первых часов войны я решил подбадривать население, находившееся в шоковом состоянии. И мне кажется, что это что-то изменило. А если не изменило, то мне пох*й, потому что я делал то, что считал нужным, и сделал бы это снова. Но я не герой, и даже не учусь им быть. Я делаю то, что могу, как все вокруг. Все вы.

И мы дорого за это заплатим.

Номерами, по которым уже никто не ответит. Криком ночью, когда приснится пацан, что тогда не успел. Взгляды в небо. Стертыми костями.

Жизнью.

Все имеет свою цену. Такую цену будет иметь наша победа. Не только кровью, не только железом. Не только тем, как исчезают улыбки при названиях населенных пунктов и упоминаниях позывных.

Мы заплатим. И мы победим.

Даже когда будет страшно – а бывает страшно. Даже когда руки падают вниз. Даже когда не понимаешь, кто ты сейчас и что должен делать.

Просто делай. Делай что-нибудь. Преодолей себя.

И победа будет.

Е*ашим, котики. Надо еще поесть.

Вы хотите увидеть новую Украину, Украину боли и крови, мести и ненависти, Украину красоты, Украину победы. Я знаю, что хотите. Значит, надо е*ашить.

"Из трансформированных душ и слов

Родилась красота страшная".

Можете не слушать меня, но послушайте Йейтса. Он знал.

Погнали, котики. Ведите себя плохо.