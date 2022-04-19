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История пишется сейчас: на Донбассе Армагеддон, а всадники Апокалипсиса в черных шлемах - Александр Шульман

Автор
Александр Шульман Александр Шульман
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ВСУ Новость обновлена 19 апреля 2022, 09:54
ВСУ

Военный журналист Александр Шульман о том, что вековая война вступает в решающий бой.

Армагеддон сегодня находится не на территории Израиля. Гора Мегидо уступила терриконам Донбасса.

Сегодня всадники Апокалипсиса не верхом в сияющих рыцарских доспехах, а внутри бронированных лошадей в черных ребрастых шлемофонах.

Стальная пехота Великого княжества Литовского, дерзкие отчаяния Сагайдачного, всадники запорожского полка, бронированная гвардия Рыбалка и артиллеристы Москаленко — сегодня все они поглядывают с небес на тех, кто сражается с рашистским нашествием.

Украинцы всех национальностей и религий отложили орало.

Украинцы взяли в руки оружие.

Вековая война вступает в решающий бой.

Вековечная ненависть к пренебрежению и палачу вышла на поверхность.

Возрастной раздор между своими переплавляется на булат.

Не нужно искать аналогии в истории.

История пишется сейчас.

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Теги:
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