История пишется сейчас: на Донбассе Армагеддон, а всадники Апокалипсиса в черных шлемах - Александр Шульман
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Военный журналист Александр Шульман о том, что вековая война вступает в решающий бой.
Армагеддон сегодня находится не на территории Израиля. Гора Мегидо уступила терриконам Донбасса.
Сегодня всадники Апокалипсиса не верхом в сияющих рыцарских доспехах, а внутри бронированных лошадей в черных ребрастых шлемофонах.
Стальная пехота Великого княжества Литовского, дерзкие отчаяния Сагайдачного, всадники запорожского полка, бронированная гвардия Рыбалка и артиллеристы Москаленко — сегодня все они поглядывают с небес на тех, кто сражается с рашистским нашествием.
Украинцы всех национальностей и религий отложили орало.
Украинцы взяли в руки оружие.
Вековая война вступает в решающий бой.
Вековечная ненависть к пренебрежению и палачу вышла на поверхность.
Возрастной раздор между своими переплавляется на булат.
Не нужно искать аналогии в истории.
История пишется сейчас.
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