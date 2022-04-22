Укр

По всей россии идет шмон в ВПК: оказалось, что супероружие это блеф и выдумка, а деньги получили громадные - Александр Охрименко

Автор
Александр Охрименко Александр Охрименко
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Надувное оружие россии Новость обновлена 22 апреля 2022, 03:43
Надувное оружие россии

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что в россии идет большой шмон в ВПК

В Твери сгорел НИИ который занимался разработкой ракетной техники в России. Тут у меня есть хороший знакомый из Москвы он рассказал, что там действительно произошло. А вот это уже интересно.

Во-первых, это не единственный НИИ в России который занимается разработкой ракетной техники. Есть и другие, так что разговоры что теперь в россии не будет "искандеров" это немного выдумка.

А ВОТ ЭТО НЕ ВЫДУМКА. Сейчас в России идет большой шмон в ВПК. Мой знакомый не простой малый и много знает. И вот в Твер НИИ должна была приехать комиссия из Москвы в следующий понедельник с проверкой. Сейчас идет шмон НИИ ВПК по всей России на предмет воровства денег под видом госразработок военной техники. Потому что когда Путин начал войну оказалось что многие русские СУПЕРОРУЖИЕ это блеф и выдумка, а деньги получили громадные.

Так что этот пожар устроило скорее всего само руководство НИИ, чтобы теперь рассказывать, что все документы сгорели, а вот если бы не сгорели, то они бы все показали. То, что погибли люди, им наплевать. Все руководство удачно "спасено" и от тюрьмы тоже.

ОТ ТАКАЯ ЭТА РОССИЯ, а вы мне тут сказки рассказывали что Путин все контролирует и все знает. Да его как малое дитя обманули его же министры и генералы и только война показала что русское оружие это блеф и фуфло.

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Теги:
#Пожар #Россия #Тверь #НИИ #ВПК
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