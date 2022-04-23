Украинский блогер Александр Барабошко говорит, что россия распространяет фейки о воровстве помощи Запада в Украине

Только нам начали нормальную военную технику передавать враг начал забрасывать через своих додиков месседжи, что в Украине разворовывают помощь, это начали подхватывать и наши полезные идиоты. Может и прилипло кому-то несколько пачек памперсов или банок нутеллы, но из моего двухмесячного опыта я лично не сталкивался с ситуациями какого-то хищения, вместо того:

незнакомые до этого пацаны из Нововолынска увезли тепловизоров на 300 тысяч евро и все до одного доехали

отдал девочке на вокзале коробку с емкостью 25к евро все доехало в назначенное место

из-за незнакомого к этому мужчине из Львова передали наличные 8к евро, все идеально доехало.

сотни поездок водителей фур, которые брали только топливо на заправку

десятки доставок товаров из Польши, Чехии, Германии, не пропало и пару рукавиц.

проводница Укрзализныци отказывается 100-200 гривен на кофе взять когда через нее передаешь броники на 5-10 тыс $

Все это не придуманные истории, что где-то далеко слышал, все это мой личный опыт.

Мне невероятно нравится атмосфера нашего единства, в этом величайшая сила это понимает и враг и понемногу начинают поднимать голову и снова нас качать. Ничего у них не получится.