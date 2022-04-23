Укр

Враг забрасывает месседжи, что в Украине разворовывают помощь, это подхватывают и наши полезные идиоты - Александр Барабошко (Крус)

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Александр Барабошко (Крус) Александр Барабошко (Крус)
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Враг забрасывает месседжи, что в Украине разворовывают помощь, это подхватывают и наши полезные идиоты Новость обновлена 23 апреля 2022, 16:02

Украинский блогер Александр Барабошко говорит, что россия распространяет фейки о воровстве помощи Запада в Украине

Только нам начали нормальную военную технику передавать враг начал забрасывать через своих додиков месседжи, что в Украине разворовывают помощь, это начали подхватывать и наши полезные идиоты. Может и прилипло кому-то несколько пачек памперсов или банок нутеллы, но из моего двухмесячного опыта я лично не сталкивался с ситуациями какого-то хищения, вместо того:

  • незнакомые до этого пацаны из Нововолынска увезли тепловизоров на 300 тысяч евро и все до одного доехали
  • отдал девочке на вокзале коробку с емкостью 25к евро все доехало в назначенное место
  • из-за незнакомого к этому мужчине из Львова передали наличные 8к евро, все идеально доехало.
  • сотни поездок водителей фур, которые брали только топливо на заправку
  • десятки доставок товаров из Польши, Чехии, Германии, не пропало и пару рукавиц.
  • проводница Укрзализныци отказывается 100-200 гривен на кофе взять когда через нее передаешь броники на 5-10 тыс $

Все это не придуманные истории, что где-то далеко слышал, все это мой личный опыт.

Мне невероятно нравится атмосфера нашего единства, в этом величайшая сила это понимает и враг и понемногу начинают поднимать голову и снова нас качать. Ничего у них не получится.

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#Украина #Россия #Блог #Александр Барабошко
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