Український блогер Олександр Барабошко каже, що росія поширює фейки про крадіжки допомоги Заходу в Україні

Тільки нам почали нормальну військову техніку передавати ворог почав закидати через своїх додіків меседжі, що в Україні розкрадають допомогу, це почали підхоплювати і наші корисні ідіоти. Може і прилипло комусь кілька пачок памперсів або банок нутелли, але з мого двомісячного досвіду я особисто не стикався з ситуаціями якогось розкрадання натомість:

незнайомі до цього пацани з Нововолинська відвезли тепловізорів на 300 тисяч євро і всі до одного доїхали

віддав дівчинці на вокзалі коробку з місткістю 25к євро все доїхало в призначене місце

через незнайомого до цього чоловіка з Львова передали готівку 8к євро, все ідеально доїхало.

сотні поїздок водіїв фур які брали тільки паливо на заправку

десятки доставок товарів з Польщі, Чехії, Німеччини, не пропало і пари рукавиць.

провідниця Укрзалізниці відмовляється 100-200 гривень на каву взяти коли через неї передаєш броніки на 5-10 тис $

Все це не придумані історії що десь далеко чув, все це мій особистий досвід.

Мені неймовірно подобається атмосфера нашої єдності, в цьому найбільша сила це розуміє і ворог і потрохи починають піднімати голову і знову нас качати. Нічого в них не вийде

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