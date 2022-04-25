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Россиянам трудно объяснить, почему они поддерживают войну - Светлана Чунихина

Автор
Светлана Чунихина Светлана Чунихина
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Россиянам трудно объяснить, почему они поддерживают войну Новость обновлена 25 апреля 2022, 12:26

Психолог Светлана Чунихина о том, что россияне не знают, почему поддерживают войну.

За современным российским фашизмом не стоит никакой внятной идеологии. Это совершенно очевидно из текстов, подобных тому монументальному медузовскому, но и других тоже. Люди в РФ трудом объясняют, почему они поддерживают войну. Не потому, что на самом деле не поддерживают, а это все пропаганда. Нет конечно. Поддерживают. Они искренне уповают на то, что война станет долгожданным решением всех их застарелых проблем. Они хотят разрядки (вполне во фрейдистском смысле), и наконец им эта разрядка обещана — в виде войны.

Трудности возникают в момент перевода собственных смутных желаний на язык, пригодный для коммуникации с Другим (в лакановском смысле). В этом — радикальное отличие исторических образцов фашизма от современного российского. В первом случае была идеология, призванная легализовать темные желания, движущие политическими режимами от имени широких народных масс. Пусть непрямым и искажающим способом, но эти желания были четко названы (хотим жизненное пространство и расовое превосходство!), а значит стали доступны для осознания, для рациональных манипуляций, для воплощения и — неизбежного вследствие развернувшейся катастрофы — раскаяния.

Во втором случае никакой символизации, вербализации и рационализации желаний нет. Они не названы идеологически, не обращены в символы и значения, доступные для расшифровки. Поэтому у российских пропагандистов вечная проблема с символом Z — как объяснить миру, и внутренней аудитории тоже, его смысл? Никак. Он лишен смысла. Эта война довербальна, внерациональна, бесцельна.

Два главных следствия из этого:

1. Эту войну русские не смогут закончить. Никто не знает, как удовлетворить желание, которое так и не было высказано, оформлено в слова, идеи, цели, планы.

2. Послевоенного раскаяния не будет. Раскаяние доступно только тем, кто умеет говорить от своего имени, от имени своих желаний.

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