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В россии кладбище и госпиталь совсем скоро победят "телевизор" - Виктор Бобыренко

Автор
Виктор Бобыренко Виктор Бобыренко
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Похороны русского солдата Новость обновлена 04 мая 2022, 23:10
Похороны русского солдата

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассказал, в какой момент нужно начинать говорить о войне с россиянами

Кто победит?

У политтехнологов есть шаблонная тема, которую впаривают и студентам.

Типа, в современных обществах происходит война между холодильником и телевизором.

Но ситуация сейчас на россии другая.

Во-первых, это не совсем общество в обычном измерении.

Ибо оно не базируется на базовых и категоричных человеческих ценностях: "Не убей", "Не укради".

Они постят котиков и переводят бабушек через дорогу. Но они обесценивают жизнь других народов. Скабеева сказала, что вы фашист. А значит, вас уже можно убивать. Вы в категории – бесчеловечных.

На россии неплохо с урожаями. Кубань и Восточная Слобожанщина обеспечивают россии продовольствие.

Проблемы начнутся только в следующем году, когда у них не хватит минеральных удобрений. И главное, посевного фонда.

И то, пожалуй, в 2024 году.

А пока россияне от голода не будут умирать.

В холодильнике у них без устриц и марципанов – но будет.

Думаете, телевизор победит? Нет!

Телевизор уже очень скоро победит кладбище и госпиталь.

Когда в трауре будут ходить не десятки, а уже сотни тысяч женщин, это станет очень заметным. Особенно летом.

А когда какой-нибудь Ванечка придет без ножек и сядет пить чашу горькую с одноклассниками — все будут жалеть.

Но одноклассницы уже не очень-то захотят с ним связывать свои мечты.

А одноклассники не захотят себе его судьбы.

И будут искать себе оправдание: почему они до сих пор не в очереди в военкомат?

И вот здесь с ними нужно начинать говорить.

Через разные возможные каналы.

Тем для разговоров должно быть две:

1) в украинском плену тепло, не бьют и дают борщ.

2) это все виноват путин и его шобла, ограбившие русский народ, править не умеют, а своих солдат не жалеют. Поэтому штык в землю, а русские "мы за мир".

И скоро это станет давать результаты. Деморализованный противник — плохой воин.

А нам нужно их не обозлить, а победить.

А тех, кто уничтожал Бучу и Мариуполь, мы достанем потом. Ибо это должно стать частью мирного соглашения.

Если настраиваться на войну к зиме, или даже с зимой, нужно быть готовыми их победить морально.

"Рус, сдафайся" — известное нам из кино — должно заработать.

Уже скоро!

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