В россии кладбище и госпиталь совсем скоро победят "телевизор" - Виктор Бобыренко
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Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассказал, в какой момент нужно начинать говорить о войне с россиянами
Кто победит?
У политтехнологов есть шаблонная тема, которую впаривают и студентам.
Типа, в современных обществах происходит война между холодильником и телевизором.
Но ситуация сейчас на россии другая.
Во-первых, это не совсем общество в обычном измерении.
Ибо оно не базируется на базовых и категоричных человеческих ценностях: "Не убей", "Не укради".
Они постят котиков и переводят бабушек через дорогу. Но они обесценивают жизнь других народов. Скабеева сказала, что вы фашист. А значит, вас уже можно убивать. Вы в категории – бесчеловечных.
На россии неплохо с урожаями. Кубань и Восточная Слобожанщина обеспечивают россии продовольствие.
Проблемы начнутся только в следующем году, когда у них не хватит минеральных удобрений. И главное, посевного фонда.
И то, пожалуй, в 2024 году.
А пока россияне от голода не будут умирать.
В холодильнике у них без устриц и марципанов – но будет.
Думаете, телевизор победит? Нет!
Телевизор уже очень скоро победит кладбище и госпиталь.
Когда в трауре будут ходить не десятки, а уже сотни тысяч женщин, это станет очень заметным. Особенно летом.
А когда какой-нибудь Ванечка придет без ножек и сядет пить чашу горькую с одноклассниками — все будут жалеть.
Но одноклассницы уже не очень-то захотят с ним связывать свои мечты.
А одноклассники не захотят себе его судьбы.
И будут искать себе оправдание: почему они до сих пор не в очереди в военкомат?
И вот здесь с ними нужно начинать говорить.
Через разные возможные каналы.
Тем для разговоров должно быть две:
1) в украинском плену тепло, не бьют и дают борщ.
2) это все виноват путин и его шобла, ограбившие русский народ, править не умеют, а своих солдат не жалеют. Поэтому штык в землю, а русские "мы за мир".
И скоро это станет давать результаты. Деморализованный противник — плохой воин.
А нам нужно их не обозлить, а победить.
А тех, кто уничтожал Бучу и Мариуполь, мы достанем потом. Ибо это должно стать частью мирного соглашения.
Если настраиваться на войну к зиме, или даже с зимой, нужно быть готовыми их победить морально.
"Рус, сдафайся" — известное нам из кино — должно заработать.
Уже скоро!
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