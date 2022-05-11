Укр

Пусть хоть Москву перенесут на Херсонщину, украинцы всё равно будут выбивать оккупационные войска оттуда - Татьяна Попова

Автор
Татьяна Попова Татьяна Попова
Дата публикации
Читати українською
Автор
282
У оккупантов нет поддержки на Херсонщине Новость обновлена 11 мая 2022, 21:14
У оккупантов нет поддержки на Херсонщине

Медиаэксперт Татьяна Попова специально для "Телеграфа" пояснила, почему коллаборанты в Херсоне спешат присоединиться к рф, и почему у них ничего не получится

В среду, 11 мая, стало известно, что на Херсонщине коллаборанты (явно под чутким руководством оккупантов) готовят обращение к российским властям с просьбой включения области в состав рф.

Причем делается всё срочно и даже без псевдореферендума, потому что ни в Херсоне, ни в регионе у оккупантов нет никакой поддержки. И более того – их вскоре оттуда могут выбить.

Думаю, именно по этой причине россияне и их приспешники стараются хоть как-то оформить очередную оккупацию. Хоть в какой-то форме. Для внутреннего потребителя.

Но как бы они это не оформляли, пусть хоть Москву перенесут на Херсонщину, украинцы всё равно будут выбивать оккупационные войска оттуда. И не только оттуда. Всё это – вопрос времени. Думаю, максимум – месяца.

Пока же похоже на то, что россия просто пытается получить еще один козырь для будущих торгов за столом переговоров.

Я буквально вчера записала интервью с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, одним из участников украинской переговорной группы. И он четко изложил, что переговоры продолжаются, но нет никаких предпосылок, чтобы Украина шла на поводу у российских "хотелок". А наши главные аргументы – наша армия, вооруженная новейшими образами вооружения (спасибо западным партнерам).

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Война #Коллаборанты
Своих пророссийских взглядов Стремоусов никогда особо не скрывал
Украина
Связи с криминалом под прикрытием медиа: что известно про гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Своих пророссийских взглядов Стремоусов никогда особо не скрывал
Связи с криминалом под прикрытием медиа: что известно про гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова
Дата публикации
Категория
Олег Тиньков и Юрий Дудь
Российский миллиардер признал, что украинская армия сильнее армии рф
Дата публикации
Категория
Сенат Чехии
Страна ЕС признала действия россии в Украине геноцидом
Дата публикации
Категория
Российская армия
россия не отказалась от планов на Киев и новые области Украины: стали известны подробности
Дата публикации
Категория
Российское вторжение захлебывается на Харьковском направлении
Война – день 77: ВСУ наступают на Харьковщине и держат оборону на остальных рубежах