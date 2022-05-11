Медиаэксперт Татьяна Попова специально для "Телеграфа" пояснила, почему коллаборанты в Херсоне спешат присоединиться к рф, и почему у них ничего не получится

В среду, 11 мая, стало известно, что на Херсонщине коллаборанты (явно под чутким руководством оккупантов) готовят обращение к российским властям с просьбой включения области в состав рф.

Причем делается всё срочно и даже без псевдореферендума, потому что ни в Херсоне, ни в регионе у оккупантов нет никакой поддержки. И более того – их вскоре оттуда могут выбить.

Читайте также: Категория Политика "Референдум" заменили пытками людей: Арестович рассказал о судьбе Херсонщины В регионе есть минимум одна "пыточная" для жителей с проукраинской позицией

Думаю, именно по этой причине россияне и их приспешники стараются хоть как-то оформить очередную оккупацию. Хоть в какой-то форме. Для внутреннего потребителя.

Но как бы они это не оформляли, пусть хоть Москву перенесут на Херсонщину, украинцы всё равно будут выбивать оккупационные войска оттуда. И не только оттуда. Всё это – вопрос времени. Думаю, максимум – месяца.

Пока же похоже на то, что россия просто пытается получить еще один козырь для будущих торгов за столом переговоров.

Читайте также: Категория В регионах Оккупанты сделали странное заявление насчет будущего Херсонщины Стремоусова назначили оккупационным режимом заместителем председателя "военно-гражданской администрации региона" в Херсонской области

Я буквально вчера записала интервью с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, одним из участников украинской переговорной группы. И он четко изложил, что переговоры продолжаются, но нет никаких предпосылок, чтобы Украина шла на поводу у российских "хотелок". А наши главные аргументы – наша армия, вооруженная новейшими образами вооружения (спасибо западным партнерам).