Журналистка Кристина Члек о поиске "зрады " в комментариях к новостям и влиянии российских нарративов

О нарративах

Так уж случилось, что приходится читать комментарии. Об обстрелах — "А почему мы не уничтожим их на их территории ?", "А где все оружие?", "А чего не стреляем в ответ?". О волонтерах – "А куда вы все то дели?", "А сколько вы украли?", "И наше вы это такое купили – оно же негодное". О местном самоуправлении – "Да они все продажные". Об объявленных подозрениях в госизмене – "СБУ/прокуратура/менты продажные". О центральной власти – "Херсон сдали", "Азов" сдали", "Всех сдали".

Среди комментаторов многие, у кого на странице только дата рождения. Или и ее нет, но есть трезубец и флаг – ну чтобы все поняли, что точно украинец. Впрочем, есть и реальные люди. Вот к ним и хочется обратиться. Не подхватывайте и не несите идеи, вылупленные русским мерой. Потому что кроме России есть еще один враг, – зрада. И то за поребриком хорошо знают.

А ВСУ знает, куда стрелять. Волонтеры – что покупать и кому. Следствие разберется, кто виноват, а кто нет. Никто никого не сдавал – и вы не сдавайте. Сейчас главное – наша победа. После победы – остальные.