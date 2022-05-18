Журналістка Кристина Члек про пошук "зради" в коментарях до новин та вплив російських наративів

Про наративи

Так вже сталося, що доводиться читати коментарі. Про обстріли – "А чому ми не знищимо їх на їхній території?", "А де вся та зброя?", "А чого не стріляємо у відповідь?". Про волонтерів – "А куди ви всьо то діли?", "А скільки ви вкрали?", "І нашо ви ото таке купили – воно ж негодне". Про місцеве самоврядування – "Та вони всі продажні". Про оголошені підозри у держзраді – "СБУ/прокуратура/мєнти продажні". Про центральну владу – "Херсон здали", "Азов" здали", "Всіх здали".

Серед коментаторів багато тих, у кого на сторінці тільки дата народження. Або і її немає, але є тризуб і прапор – ну, щоб всі зрозуміли, що точно українець. Втім є й реальні люди. От саме до них і хочеться звернутися. Не підхоплюйте та не несіть ідеї, вилуплені руським міром. Бо крім Росії, є ще один ворог, – зрада. І то за поребриком добре знають.

А ЗСУ знає, куди стріляти. Волонтери – що купувати і кому. Слідство розбереться, хто винен, а хто ні. Ніхто нікого не здавав – і ви не здавайте. Зараз головне – наша перемога. Після перемоги – решта.