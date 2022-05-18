Бывший народный депутат, глава правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" высказался о главном провале россиян в Украине и затяжной фазе войны

Украина и россия подтвердили, что переговоры на данный момент зашли в тупик.

В тупике же, похоже, российские планы касательно так называемой "специальной военной операции" в Украине, цели и задачи которой то и дело меняются.

Главный провал россиян – расчет на блиц-кампанию, который, видимо, базировался на тех заявлениях, что делали Медведчук и ему подобные в Москве.

И это говорит о провале военной и внешней разведки рф. Они не дали адекватную оценку тем процессам, которые происходят в украинском обществе.

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Провал, связанный с расчетом на блиц-кампанию, естественно, сказался на нарушении всех логистических цепочек (не рассчитаны были на такую длительность), а также на числе потерь, на минимизацию которых рассчитывала россия.

Причем колоссальное число потерь (по данным Генштаба ВСУ – около 30 тысяч) – это еще и доказательство того, что кремлевское руководство относится к собственным солдатам как к дешевому расходному материалу. Об этом говорит аномальное соотношение потерь (до наших контрнаступлений количество погибших было примерно 1 к 7, 1 к 8). Причем россияне периодически достреливают своих, и делают это не только чеченцы. На, а их система медицинской эвакуации – это скорее имитация. Может, каких-то полковников и генералов пытаются вывезти, а остальных – точно нет.

Проявилось также то, что в россии всем правит показуха. Танк "Армата", прочие образцы новейших вооружений существовали либо в минимальном количестве, либо вообще в воображении пропагандистов. Массово в войсках рф ничего подобного нет. Как следствие, в Украине они сейчас преимущественно воюют старым металлолом. Хоть он тоже передвигается, стреляет и убивает…

Что касается затяжной фазы войны, о чем сейчас часто говорят. Нам важно на каждом этапе анализировать действия врага. Он переходит к каким-то новым фазам. И мы должны навязывать что-то свое. Плюс – не повторять ни своих, ни чужих ошибок.

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А в 2014-2015 годах мы, увы, наделали много ошибок. Именно потому, что когда враг переходил к новой фазе, в Украине не делались своевременные выводы.

Так, в 2014 году правильная была стратегическая задумка – пройти войсками вдоль нашей границы, отрезав коммуникации, снабжение, всех ДРГ и сепаратистских формирований, которыми руководители уже, по сути, штатные военные – диверсанты ГРУ (Главное управление разведки Минобороны РФ) на нашей территорий.

Тот рейд значительно растянул нашу группировку войск. Только в секторе "Д" речь шла примерно о 140 км узкой полосы.

В ответ враг начал артиллерийские и ракетные обстрелы непосредственно с территории рф. В силу разных причин не было принято решение ответить врагу – бить непосредственно по российской территории с целью подавить их ракетно-артиллерийские возможности. В итоге началась новая фаза войны. А украинское руководство фактически два месяца держало группировку сектора "Д" под обстрелами. Хоть было уже очевидно, что прежний план не срабатывает в новых условиях. Что россияне пошли на новый этап войны, стреляя со своей территории. И тогда погибло много защитников Украины. Хотя, если были бы приняты соответствующие меры, этого можно было бы избежать.

Вот такие моменты следует учитывать, анализируя и свои действия, и действия противника – в прошлом и настоящем. И просчитывая варианты на будущее.

Где-то на эмоциях, где-то на порыве, на неимоверном подъеме патриотизма мы смогли выстоять в 2014-м – и держимся сейчас. Но теперь следует приводить военное хозяйство в системное состояние. Это касается и военного, и военно-политического руководства. Речь о том, чтобы Минобороны четко поясняло нашим западным партнерам, помогающими вооружением и боеприпасами, каковы основные потребности ВСУ. Чтобы получать не то, что дают, а то – что надо.

Отлаживать все логистические цепочки и механизмы как получения вооружений, боеприпасов и топлива из-за рубежа – так и обеспечения ими соединений, ведущих боевые действия.

Подчеркиваю, важны усилия по систематизации такой работы. Чтобы всё работало, как часы.

Надо понимать, что наш враг не будет просто рыть окопы и забрасывать наши позиции телами. Россияне тоже делают выводы из своих поражений. И кто быстрее сделает верные выводы, кто четче сумеет сгруппироваться – тот и будет иметь успех на следующем этапе войны.

Очень бы не хотелось, чтобы повторялась практика 2014-2015 годов, авторства Муженко, когда главнокомандующий занимался перемещением не бригад, батальонов и рот, а на уровне отделений. Этих туда, тех – сюда. И при этом терялась стратегия.

Чтобы остановить попытки наступления врага на юге и востоке, чтобы более эффективно начать освобождение украинских территорий, важно, чтобы военное руководство занималось стратегическими вопросами, а не тактическими движениями.

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