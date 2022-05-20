Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Военное положение в Украине намерены продлить еще на три месяца – до 24 августа.

Причины очевидны. Мы видим, что россия готовится к затяжной позиционной войне. Окапывается на временно захваченных территориях. Собирается обороняться.

Какой-то особой активности от них, думаю, ожидать уже не приходится. Будут пытаться взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Ведь именно это заявлено целью так называемой "спецоперации". И путину это нужно, чтобы заявить о ее успешности российскому народу. И иметь возможность выйти отсюда, прекратить военные действия, которые истощают не только Украину, но и россию, весь путинский режим.

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Но уже сейчас видно, что темпом для получения быстрого результата у агрессора нет. Россияне уже не надеются на это. А потом готовятся к позиционной войне, надеясь истощить Украину. Прежде всего, в экономическом плане.

Ближе к зиме станет более чем актуальным вопрос газа, теплоснабжения. А мы ведь фактически до февральского широкомасштабного вторжения рф покупали российский газ, хоть и у наших западных партнеров. А сейчас сам Запад будет испытывать дефицит энергоресурсов. И вопрос – кто будет нам его поставлять? И по какой цене? Энергетический кризис – существенная проблема для всех. В Кремле это понимают, делая соответствующие ставки.

Наши человеческие ресурсы тоже истощаются.

Именно поэтому путин, думаю, решил играть на затягивание конфликта. А мы, естественно, заинтересованы в его скорейшем разрешении.

Но приблизить это завершение можно лишь на поле боя – нашей военной активностью, нашими победами. И тут в помощь – новые виды вооружений, которые мы получаем от Запада.

При этом многое зависит о того, какие вооружения и как быстро мы получим. Будут ли в должном количестве боекомплекты.

Ведь попадая в полную зависимость от снабжения боеприпасами и вооружением со стороны Запада, Украина попадает в зависимость от него и по темпам ведения войны. И касательно условий заключения мира. И уже партнеры смогут нам диктовать эти условия.

Простой пример: мы не производим снаряды для американских гаубиц 155-мм. И те же американцы могут влиять на наши решения о том, куда нам двигаться, как двигаться – и в каком темпе.