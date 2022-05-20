Политтехнолог и журналист Дмитрий Раимов рассказал, почему Украина является лучшей страной для жизни

УКРАИНА – ЛУЧШАЯ СТРАНА

Объясняю. Многие мои наблюдения и друзей, что Европа это конечно хорошо, но пусть живут себе там они.

Удивляются, почему "украинские беженцы едут домой, а не сидят у них, раз такое классное ЕС".

Вот мои наблюдения:

Онлайн банкинг – ужас. Это вам не Монобанк и даже не приват. Давно пин-код по почте получали? Про удобство и речь не идёт.

Кафе, рестораны – это либо забегаловка, либо мишлен. Среднее что-то не про них.

Кофе хороший только в Берлине. Все. Остальное – как помыли кофемашину. Как такое пить то.

Медицина – ***** дорого и попробуй, запишись к врачу по страховке. Вы попробуйте как в Киеве записаться на сегодня. В смысле на завтра?! Шо за контора у вас такая.

Сервис – у нас за косой взгляд пишут в сети и орут на весь зал, а тут норм, что может официант нахамить. У нас, нахамить. Завтра владелец уже должен пустить себе пулю. Скандал такооооой.

Штрафы за все. Не так выдохнул, не туда зашёл. Какая же мы свободная страна. Нам штрафы за маски вводили, так мы орали тааааак. А тут, пожалуйста, давайте штрафов больше. Ты за рулём боишься штраф получить, а не кого-то там задавить.

Налоги – да я со своим единым налогом просто в офшоре живу. Заплатил и рад.

Зарплаты – вы конечно извините, но в моем окружение специалисты за 1-2 тысячи евро на месяц посмотрят как на дерьмо. И не встанут с дивана. Сантехник больше получает. Эта их уровняловка и социализм. Плюс подработки есть.

Бюрократия – я уже в прикол говорю про "ДИЮ" и смотрю, как люди реагируют. Это примерно как "вот второе пришествие началось".

Запись на приём в органы власти – каааамон, это же ужас. Все можно онлайн сделать.

Экономия на всем. Вода, тепло. Во-первых, я когда иду в душ, то мир становится на один шаг ближе к потопу. А зимой дома нужно ходить в шортах, а не худи. Камон, это же дом, а не улица.

Экономия на одежде – вы обратите как много европейцев ходят в убитой обуви. У нас кроссы должны быть новые и чистые, а так как тут — это на вокзале бомжам отдают. Не все так. Но ооочень многие. Это прямо не порок, но символ экономии.

Аренда жилья – горите в аду. В смысле вам я должен показать свои выписки из банка (ты их ещё получи). У меня деньги. Цените это, чуваки. Совсем другой подход. Три круга ада.

Спорт. Давайте так, это ложь, что европейцы спортсмены. Наши залы спортивные полны людей, Киев точно. Красота для нас культ. О, красота. Маникюр, косметические всякие штуки стоят как билет на марс. Они и не ходят. Аля натурель. Еееееее**ть как так можно, чтобы ногти, волосы везде были в таком состоянии.

И закончу на том "в смысле вы в 6 закрываете и не работаете в воскресенье?!"