15 вещей, которые в Украине лучше, чем в Европе - Дмитрий Раимов
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Политтехнолог и журналист Дмитрий Раимов рассказал, почему Украина является лучшей страной для жизни
УКРАИНА – ЛУЧШАЯ СТРАНА
Объясняю. Многие мои наблюдения и друзей, что Европа это конечно хорошо, но пусть живут себе там они.
Удивляются, почему "украинские беженцы едут домой, а не сидят у них, раз такое классное ЕС".
Вот мои наблюдения:
- Онлайн банкинг – ужас. Это вам не Монобанк и даже не приват. Давно пин-код по почте получали? Про удобство и речь не идёт.
- Кафе, рестораны – это либо забегаловка, либо мишлен. Среднее что-то не про них.
- Кофе хороший только в Берлине. Все. Остальное – как помыли кофемашину. Как такое пить то.
- Медицина – ***** дорого и попробуй, запишись к врачу по страховке. Вы попробуйте как в Киеве записаться на сегодня. В смысле на завтра?! Шо за контора у вас такая.
- Сервис – у нас за косой взгляд пишут в сети и орут на весь зал, а тут норм, что может официант нахамить. У нас, нахамить. Завтра владелец уже должен пустить себе пулю. Скандал такооооой.
- Штрафы за все. Не так выдохнул, не туда зашёл. Какая же мы свободная страна. Нам штрафы за маски вводили, так мы орали тааааак. А тут, пожалуйста, давайте штрафов больше. Ты за рулём боишься штраф получить, а не кого-то там задавить.
- Налоги – да я со своим единым налогом просто в офшоре живу. Заплатил и рад.
- Зарплаты – вы конечно извините, но в моем окружение специалисты за 1-2 тысячи евро на месяц посмотрят как на дерьмо. И не встанут с дивана. Сантехник больше получает. Эта их уровняловка и социализм. Плюс подработки есть.
- Бюрократия – я уже в прикол говорю про "ДИЮ" и смотрю, как люди реагируют. Это примерно как "вот второе пришествие началось".
- Запись на приём в органы власти – каааамон, это же ужас. Все можно онлайн сделать.
- Экономия на всем. Вода, тепло. Во-первых, я когда иду в душ, то мир становится на один шаг ближе к потопу. А зимой дома нужно ходить в шортах, а не худи. Камон, это же дом, а не улица.
- Экономия на одежде – вы обратите как много европейцев ходят в убитой обуви. У нас кроссы должны быть новые и чистые, а так как тут — это на вокзале бомжам отдают. Не все так. Но ооочень многие. Это прямо не порок, но символ экономии.
- Аренда жилья – горите в аду. В смысле вам я должен показать свои выписки из банка (ты их ещё получи). У меня деньги. Цените это, чуваки. Совсем другой подход. Три круга ада.
- Спорт. Давайте так, это ложь, что европейцы спортсмены. Наши залы спортивные полны людей, Киев точно. Красота для нас культ. О, красота. Маникюр, косметические всякие штуки стоят как билет на марс. Они и не ходят. Аля натурель. Еееееее**ть как так можно, чтобы ногти, волосы везде были в таком состоянии.
И закончу на том "в смысле вы в 6 закрываете и не работаете в воскресенье?!"
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