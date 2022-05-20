Політтехнолог та журналіст Дмитро Раїмов розповів, чому Україна є найкращою країною для життя

УКРАЇНА – КРАЩА КРАЇНА

Пояснюю. Багато моїх спостережень і друзів, що Європа це звичайно добре, але нехай живуть собі там вони.

Дивуються, чому "українські біженці їдуть додому, а не сидять у них, якщо такий класний ЄС".

Ось мої спостереження:

Онлайн банкінг — жах. Це вам не Монобанк і навіть не приват. Давно пін-код отримували поштою? Про зручність і не йдеться.

Кафе, ресторани — це або забігайлівка, або Мішлен. Середнє щось не про них.

Кава хороша тільки в Берліні. Усе. Решта – як помили кавомашину. Як таке пити.

Медицина — ***** дорого та спробуй запишися до лікаря за страховкою. Ви спробуйте як у Києві записатися на сьогодні. У сенсі на завтра? Що за контора у вас така.

Сервіс – у нас за косий погляд пишуть у мережі та кричать на весь зал, а тут норм, що може офіціант нахамити. У нас, нахамити. Завтра власник уже має пустити собі кулю. Скандал такииииий.

Штрафи за все. Не так видихнув, не туди зайшов. Яка ж ми вільна країна. Нам штрафи за маски вводили, так ми кричали тааааак. А тут, будь ласка, давайте більше штрафів. Ти за кермом боїшся отримати штраф, а не когось там задавити.

Податки — та я зі своїм єдиним податком просто в офшорі живу. Заплатив і радий.

Зарплати — ви, звичайно, вибачте, але в моєму оточенні фахівці за 1-2 тисячі євро на місяць подивляться як на лайно. І не встануть із дивана. Сантехнік більше одержує. Ця їхня рівнялівка і соціалізм. Плюс підробітки є.

Бюрократія — я вже у прикол говорю про "ДІЮ" і дивлюся, як люди реагують. Це приблизно як "ось друге пришестя почалося".

Запис прийому до органів влади – каааамон, це жах. Все можна зробити онлайн.

Економія на всьому. Вода, тепло. По-перше, я коли йду в душ, то світ стає на один крок ближче до потопу. А взимку вдома треба ходити в шортах, а не в худі. Камон, це ж будинок, а не вулиця.

Економія на одязі — ви зверніть увагу, як багато європейців ходять у вбитому взутті. У нас кроси мають бути нові та чисті, а в тому, що тут — це на вокзалі бомжам віддають. Не всі так. Але дуже багато. Це не порок, але символ економії.

Оренда житла — горіть у пеклі. У сенсі вам я маю показати свої виписки з банку (ти їх ще отримай). В мене гроші. Цінуйте це, чуваки. Зовсім інший підхід. Три кола пекла.

Спорт. Давайте так, це неправда, що європейці спортсмени. Наші спортивні зали повні людей, Київ точно. Краса для нас – культ. О, краса. Манікюр, косметичні штуки коштують як квиток на Марс. Вони й не ходять. Аля натурель. Ееєєєє**ть як так можна, щоб нігті, волосся скрізь були в такому стані.

І закінчу на тому "в сенсі ви о 6-ій закриваєте і не працюєте в неділю?!"