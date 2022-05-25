Эксперт в политике и международных отношениях, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа" проанализировал планы россии относительно временно оккупированных областей Украины

В среду, 25 мая, российский диктатор путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство рф по упрощенной системе.

Это указ для Гааги. Очередное нарушение международного права. Есть четкая регламентация Женевской конвенции, которая запрещает принудительное принятие в другое гражданство жителей оккупированных территорий. Но так как русские, в принципе, не соблюдают международное право – ни в отношении обращения с военнопленными, ни с гражданскими, – чего от них еще ожидать?

Безусловно, путин понимает, что оккупация украинских территорий – не вечная. А потому спешит выдать как можно больше российских паспортов. В том числе принудительно. Лишь бы – больше. Ведь когда эта территория будет деоккупирована (вопрос времени), россия получит возможность кричать, что там "ее граждане". И пытаться их "спасать".

Именно поэтому Кремль спешит сейчас "обилетить" всех. По ускоренной процедуре.

Уже понятно, что россияне не намерены больше создавать фейковые "народные республики". Не исключено, что они хотят без подобных "прокладок" аннексировать эти территории, включив в состав рф, как было с Крымом.

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Цель – оставить возможность поставки воды в Крым, а также лишить Украины выхода к морю.

Понятно, что ни Украина, ни международное сообщество эти паспорта не признают. И со временем они будут аннулированы. Но на данный момент остановить эту вакханалию мы не можем. Со временем – военным путем. Пока же на нее, конечно, следует обращать внимание, выдавать ноты протеста, поднимать тему через Совбез ООН, ОБСЕ, на всех площадках, накапливая новые факты для Гааги.