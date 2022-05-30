Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" оценил новые слухи о возможной встрече Зеленского и путина

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что готов встретиться с российским диктатором путиным после того, как войска агрессора отойдут к линии фронта, которую они занимали до 24 февраля.

В то же время, периодически всплывают сообщения, что кто-то предлагает себя в качестве посредника для организации переговоров между официальными Киевом и Москвой. Из последних – очередное предложение Турции. На этот раз – организовать телефонные переговоры между Зеленским, Эрдоганом и путиным.

Конечно, вопрос всё тот же – каков предмет переговоров. Я не понимаю, о чем сейчас могут говорить президенты Украины и россии. Особенно это касается президента россии, учитывая его отношение к Украине.

Мне кажется, что пока не будет какого-то проекта мирного договора или перемирия, Зеленскому с путиным говорить не о чем. И даже если такая телефонная беседа состоится, вряд ли чем-то предметным она закончится.

Вынудить россию прекратить агрессию сегодня, как показывает ситуация, никто не может.

Потому что для этого нужно очень сильное влияние лично на путина. Я не знаю ни одной страны, которая имели бы такое влияние.

Есть много стран, которые имеют набор инструментов для воздействия на россию – экономические, финансовые, политические. Но мне кажется, что в вопросе сугубо личностном, идеологическом вряд ли что-то может подвигнуть путина прекратить агрессию. По крайней мере – сейчас, когда он продолжает верить, что ситуация играет на руку рф.

В Кремле, похоже, считают, что время на их стороне. Что нужно дотерпеть до конца года, когда в Европе и Штатах начнутся серьезные экономические проблемы. И тогда это вынудит цивилизованный мир пойти на уступки. В этом вся суть сегодняшней позиции россии. И по этой причине Кремль не видит сейчас смысла прекращать боевые действия.