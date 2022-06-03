Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" прокомментировал ситуацию на Донбассе

На сотый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину темпы продвижения российских войск на Донбассе, который они хотят полностью захватить, явно ниже, чем рассчитывали в Кремле. Россияне явно застряли на Донбассе.

Ходили разговоры, что "лидеры" так называемых "ДНР" и "ЛНР" намеревались провести некие очередные "референдумы" еще в мае. Соответственно, ожидали, что к тому времени Донецкая и Луганская области окажутся оккупированными рф в административных границах.

Этого не случилось. И потому что Вооруженные Силы Украины героически отражают атаки противника. И потому что российские вооруженные силы, похоже, истощили себя.

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Поставки вооружений, наверное, есть, потому что агрессор сконцентрировал на востоке всю свою мощь. Но вооружение там зачастую советского образца. А новейшего россияне не получают, закупить не могут, потому что – под санкциям. Тогда как мы постепенно наращиваем свой военный потенциал.

Сказывается и слабая мотивация противника. Плюс – проблемы с человеческим резервом. С оккупированных территорий Донбасса выгребли почти всех, кого могли.

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Но, такое впечатление, что план по мобилизации там так и не выполнен. И это сильно раздражает россиян. При этом качество "мобилизационного материала", очень низкое. Немотивированных, практически необученных вчерашних гражданских используют фактические как "пушечное мясо". Просто для того, чтобы вызывать огонь украинских войск на этих людей, идущих в первых рядах, смотреть, откуда стреляют – и потом поражать эти огневые позиции.

Поэтому не думаю, что даже если мобилизация там будет идти дальше, она приведет к какому-то эффекту.

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