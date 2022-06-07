Экономист и председатель совета Центра экономической интеграции и устойчивого развития Роман Комыза объяснил, почему газовые проблемы в Австралии могут затронуть весь мир

Еще один маленький "черный лебедь" летит — теперь из Австралии…

Австралия является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ). И сейчас там разворачивается внутренний газовый кризис.

Цены на электроэнергию и газ в Австралии подскочили на фоне того, что министр энергетики страны назвал "идеальным штормом", сформировавшимся из целого ряда факторов.

К этим факторам относятся резкое похолодание, которое привело к увеличению спроса на отопление, перебои в работе угольных электростанций и избыточный спрос на мировом рынке СПГ, вызванный стремлением европейских стран сократить зависимость от российского газа. Это создало внутренние проблемы в самой Австралии т.к. плавучие регазификационные установки — суда, которые хранят СПГ и при необходимости превращают его обратно в природный газ — были раскуплены европейскими клиентами. Природный газ составляет всего лишь около 22% внутреннего потребления первичной энергии в Австралии.

Особенность текущего момента состоит в том, что крупнейший в мире экспортер СПГ впервые столкнулся с нехваткой газа у себя дома.

Среди основных причин называется недостаточный объем инвестиций в производство энергии и тот факт, что Австралия позволила крупным мировым энергетическим компаниям экспортировать большую часть газа страны.

Кроме того, в Австралии не существует единой национальной политики в сфере так называемой энергетической безопасности. Например, штат Западная Австралия предписывает, чтобы все проекты по разработке и развитию экспорта газа резервировали 15% для внутреннего рынка. В то же время, правительства штатов на востоке не вводили такого требования и "дали местным и многонациональным энергетическим компаниям карт-бланш экспортировать столько газа, сколько им хочется", как утверждает бизнес-редактор Австралийской радиовещательной корпорации Ян Веррендер. В результате почти 75% добываемого в Австралии газа сейчас экспортируется.

Газовый аналитик Брюс Робертсон из Института экономики энергетики и финансового анализа утверждает, что восточные штаты Австралии должны проводить такую же политику резервирования газа, как и их коллеги в Западной Австралии. Как Робертсон сказал Canberra Times, политика резервирования газа внутри страны в других штатах может защитить потребителей от "нелепых цен".

А теперь представьте, как будут реагировать мировые рынки в случае если Австралия начнет более активную политику резервирования газа и защиты внутреннего потребления, учитывая что спрос на энергоресурсы как в самой Австралии, так и во всем мире в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет только расти.

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